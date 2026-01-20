Skispringerin Selina Freitag hat keine drei Wochen vor den Olympischen Spielen mit Platz drei im japanischen Zao ihre starke Form unter Beweis gestellt. Die 24-Jährige musste sich einzig Lokalmatadorin Nozomi Maruyama und Lisa Eder (Österreich) geschlagen geben. Für Weltmeisterin Nika Prevc aus Slowenien blieb nach sechs Siegen in Folge nur der vierte Rang.

„Bei den stürmischen Bedingungen hatte ich ein bisschen das Glück auf meiner Seite. Es war sehr turbulent heute. Aber dennoch bin ich mega zufrieden“, sagte Freitag, die zum 20. Mal in ihrer Karriere und zum sechsten Mal in dieser Saison auf dem Podest landete. Auf den ersten Sieg muss sie aber weiter warten.

Freitag kommt damit in ihrer Weltcup-Karriere auf elf zweite und neun dritte Plätze. Bei schwierigen Windverhältnissen flog die Vizeweltmeisterin auf der Normalschanze auf 88,0 und 97,5 m, nach dem ersten Durchgang hatte sie nur auf dem siebten Rang gelegen.Agnes Reisch, nach dem ersten Durchgang als Zweite noch mit Chancen auf ihren ersten Sieg, fiel auf den sechsten Platz zurück.

„Im zweiten war ich zu spät. Es ist sauärgerlich, das Podest verschenkt zu haben“, sagte Reisch. Rekordweltmeisterin Katharina Schmid wurde bei widrigen Bedingungen sogar vom neunten auf den 29. Rang durchgereicht und war damit hinter Anna Hollandt (18.) nur viertbeste Deutsche.

Am Mittwoch (8.15 Uhr MEZ) steht in Zao ein weiterer Einzel-Wettbewerb an, ehe der Tross auf seiner Asien-Tour nach Sapporo weiterzieht.