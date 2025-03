Der Nachmittag war noch ruhig im Skizentrum von Granasen bei Trondheim, es war fast so, als herrsche die Ruhe vor dem Sturm. Doch am Samstagabend machten den Springerinnen bei der Nordischen Ski-WM schon einsetzender Regen und wechselnde Winde zu schaffen. Aber auch eine, die gar nicht mehr mit dem Zweier-Sessellift nach oben zur Schanze fahren konnte, trotzte dem wilden Wetter: Luisa Görlich. Die Deutsche hatte sich in der Qualifikation für das Einzel am Donnerstag eine schwere Knieverletzung zugezogen.