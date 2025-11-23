Felix Hoffmann hat am Sonntagnachmittag für den ersten Podestplatz der deutschen Skispringer im Olympia-Winter gesorgt. Der 28-Jährige landete im norwegischen Lillehammer als Dritter erstmals in seiner Karriere auf dem Treppchen. Beim Sieg des Japaners Ryoyu Kobayashi vor Weltmeister Domen Prevc (Slowenien) glänzte zudem Philipp Raimund, der als Vierter das zweitbeste Weltcup-Ergebnis seiner Laufbahn verbuchte.

Er sei zufrieden, sagte Hoffmann am ARD-Mikrofon, dass es diesmal „zwei Sprünge wurden, die gut gepasst haben. Es war sehr cool, freut mich sehr“. Der deutsche Meister Hoffmann hatte erst am Samstag als Zehnter das beste Ergebnis seiner Karriere verbucht, 24 Stunden später toppte er dieses noch einmal deutlich. Nach dem ersten Sprung auf 139,0 Meter lag der Thüringer noch auf Rang vier, zog mit einem zweiten Flug auf 138,0 m aber noch an Raimund vorbei.

Dahinter klaffte aus deutscher Sicht aber eine Lücke. In die Punkte schafften es anders als am Samstag immerhin Karl Geiger (23.) und Vorjahressieger Pius Paschke (27.). Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger ging als 40. dagegen erneut leer aus. Nicht zu schlagen war am Sonntag Kobayashi mit Flügen auf 138,0 und 139,5 Meter.

Noch am Samstag hatten Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft für einen österreichischen Dreifachsieg gesorgt. Am Sonntag wurde Kraft als bester Österreicher Fünfter, Tschofenig Siebenter und Hörl Achter.

Bei den Frauen hatte am Sonntag Katharina Schmid als Vierte knapp das Podest verpasst, 24 Stunden zuvor war die Rekordweltmeisterin schon Sechste geworden. Es waren die einzigen Top-Ten-Plätze des Wochenendes für die DSV-Frauen. Die ersten Siege ihrer Karriere holte sich jeweils mit großem Vorsprung die Japanerin Nozomi Maruyama.