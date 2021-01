Deutschlands Skispringer um Markus Eisenbichler sind nach der Vierschanzentournee in ein kleines Leistungsloch gefallen. Der 29-Jährige verbrachte in Zakopane zwar ein paar Minuten in der Box des Führenden, landete aber nur auf Rang acht und verfehlte damit auch im dritten Einzel nach dem Traditionsevent das Podest. "Das Fazit fällt eher bescheiden aus. Ich habe immer so ein bisschen einen Fehler drin", sagte er. Bundestrainer Stefan Horngacher dagegen erkannte zum Vortag eine Verbesserung und sagte in der ARD, "die Kapelle ist nun nach vorne marschiert und nicht zurück". Seinen Gesamtweltcup-Rivalen Halvor Egner Granerud (Norwegen) und Kamil Stoch (Polen) ließ Eisenbichler zwar hinter sich, gegen die Tagesbesten um den norwegischen Sieger Marius Lindvik hatte er aber keine Chance. Hinter Lindvik komplettierten Anze Lanisek (Slowenien) und Robert Johansson (Norwegen) das Podium. Für Karl Geiger geht seit dem Podestplatz in Bischofshofen derzeit nicht mehr viel. Nach zwei Enttäuschungen in Titisee-Neustadt (25. und 11.) klappte es auch in Zakopane kaum besser: Mit Sprüngen auf 126 und 129,5 Meter schaffte es Geiger als 25. auch diesmal nicht in die Top-Ränge. Schon das Teamspringen am Samstag hatte Überraschungen gebracht. Die von Corona schwer geplagten Österreicher gewannen ohne ihren Besten, Stefan Kraft, vor Polen und Norwegen. Das Team des Deutschen Skiverbandes wurde Sechster.