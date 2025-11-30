Nozomi Maruyama, 27, japanische Skispringerin, hat einen Rekord ihrer weitaus berühmteren Kollegin Sara Takanashi verfehlt. Eindrucksvoll sind ihre Flüge von den Schanzen aber allemal. Drei Springen nacheinander gewann Maruyama in diesem Herbst bereits, auch in Falun in Schweden war sie am Freitag auf der Normalschanze noch die Beste. Dann riss am Sonntag die Serie auf der Großschanze: Maruyama wurde Zweite, sie landete nach 122,5 und 129 Metern. Durch einen weiteren Sieg hätte sie die Bestmarke von Takanashi eingestellt, die 2013 die ersten vier Saisonspringen gewonnen hatte und nun, inzwischen 29 Jahre alt, Vierte wurde.