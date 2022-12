Skispringerin Katharina Althaus, 26, hat den Weltcup in Lillehammer gewonnen und den DSV-Athletinnen so den ersten Saisonsieg beschert. Die 26-Jährige kam am Samstag auf der Normalschanze im norwegischen Wintersportort auf 99,0 und 96,5 Meter. "Ich freue mich riesig, dass es wieder hier in Lillehammer geklappt hat", sagte Althaus: "Ich liebe es einfach, hier zu sein, ich liebe den Schnee und die Kälte." Sie siegte vor den beiden Österreicherinnen Eva Pinkelnig und Marita Kramer. Vor einem Jahr hatte Althaus an selber Stelle gewonnen. Zum guten deutschen Mannschaftsergebnis trugen auch Selina Freitag auf Rang sechs und Anna Rupprecht auf Platz neun bei. Im Gesamtweltcup behauptete Pinkelnig ihre Führung vor Althaus, die beim Auftakt in Wisla Zweite gewesen war.