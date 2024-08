Die 14-malige Skilanglauf-Weltmeisterin Therese Johaug feiert ihr Comeback auf der ganz großen Bühne. Wie die 36 Jahre alte Norwegerin in den sozialen Medien bekannt gab, will sie sich für die Heim-WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März) qualifizieren. Dazu wird Johaug auch in der kommenden Weltcup-Saison antreten müssen.