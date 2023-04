Der fünfmalige Langlauf-Olympiasieger Johannes Klaebo ist nicht mehr Mitglied der norwegischen Nationalmannschaft. In einer Presseerklärung begründete der 26-Jährige seinen Rückzug mit den Ereignissen der vergangenen Wochen rund um den norwegischen Skiverband und die Nationalmannschaft. Der Etat für die Langläufer wurde so gekürzt, dass nur noch 20 statt 24 Läufer Teil der Auswahl sein werden. "Mit meinem Rücktritt kann der Skiverband seine Kosten reduzieren und stattdessen Geld für andere Athleten ausgeben", wird Klaebo in der Pressemitteilung zitiert. Der Verband will Klaebos Entscheidung respektieren und diskutiert die Aufhebung einer bestehenden Regel, wonach nur Athleten an internationalen Titelkämpfen teilnehmen dürfen, die Mitglied der Nationalmannschaft sind.