Laura Gimmler und Sofie Krehl haben das erste deutsche Teamsprint-Podest im Langlauf-Weltcup seit sieben Jahren knapp verpasst. Das Duo aus Oberstdorf landete in Livigno/Italien auf Rang vier, zum Treppchen fehlten 0,41 Sekunden. Nicht zu schlagen waren die Duos aus Schweden, Rang drei ging an die USA. Im Januar 2016 hatten Sandra Ringwald und Hanna Kolb als Dritte für das bislang letzte Weltcup-Podest im Teamsprint gesorgt. Bei Olympia in Peking hatten dann Katharina Hennig und Victoria Carl überraschend Gold geholt. Gimmler hatte am Samstag im Einzel mit Rang acht ihr bestes Ergebnis des WM-Winters eingestellt.