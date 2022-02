Victoria Carl und Sofie Krehl haben den deutschen Skilangläufern bei den Olympischen Spielen die nächsten Achtungserfolge beschert. Das Duo scheiterte im Sprint erst im Halbfinale und belegte am Ende die Ränge zehn und elf. Hinter Carl (Zella-Mehlis) und Krehl (Oberstdorf) sorgte auch Pia Fink (Bremelau) auf Rang 15 für ein ordentliches Ergebnis. Gold ging an die Schwedin Jonna Sundling, bei den Männer gewann wie schon 2018 Johannes Hösflot Kläbo. Für den Norweger, der zum Auftakt im Skiathlon als 40. noch eine herbe Niederlage kassiert hatte, war es die vierte Goldmedaille seiner Karriere. Zudem ist er der erste Läufer, der zweimal in Serie Olympiasieger im Sprint wurde.