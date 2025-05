Die Langlauf-Königin dankt ab: Therese Johaug aus Norwegen beendet ihre erfolgreiche Karriere und verzichtet so auf mögliche weitere Medaillen bei den Olympischen Winterspielen nächstes Jahr in Italien. Das gab die 36-Jährige am Montag bei Instagram bekannt. „Nachdem die Saison vorbei ist, habe ich beschlossen, nicht auf die Olympischen Spiele zu wetten“, schrieb Johaug, die in ihrer Laufbahn vier Mal Gold bei Olympia gewann und 14 WM-Titel holte: „Es war ein Abenteuer, diesen Winter wieder im Team zu sein, aber auch wenn ich das Skifahren immer noch liebe, habe ich ein großes Bedürfnis nach mehr Zeit mit der Familie.“