Die deutschen Skilangläuferinnen haben beim zweiten Gold-Lauf der Schwedin Frida Karlsson eine herbe Enttäuschung erlebt. Pia Fink gelang im Freistil-Rennen über zehn Kilometer mit dem 19. Platz noch das beste DSV-Ergebnis. Nicht zu schlagen war im Kampf gegen die Uhr die überragende Karlsson, damit ging bei den Frauen auch die dritte Goldmedaille der Olympischen Spiele nach Schweden.

Karlsson benötigte bei ungewohnt warmem Wetter in Lago di Tesero 22:49,2 Minuten und lag damit wie im Skiathlon fünf Tage zuvor klar vor ihrer Teamkollegin Ebba Andersson, die 46,8 Sekunden länger unterwegs war. Bronze ging an die mit einer Rippenprellung gestartete US-Amerikanerin Jessie Diggins (+49,7 Sekunden), die im Ziel zu Boden ging und lautstark nach Luft japste. Mehrere Läuferinnen waren bei Temperaturen von sieben Grad mit kurzen Ärmeln und Hosen an den Start gegangen.

Hinter Fink (+1:55,0 Minuten), im Skiathlon noch Zwölfte, landeten aus deutscher Sicht die amtierenden Junioren-Weltmeisterin Helen Hoffmann auf Platz 28 (+2:18,2) und Sofie Krehl (+3:01,9) auf Rang 42. Noch weiter zurück lag die kurzfristig angereiste Olympia-Debütantin Theresa Fürstenberg (Partenkirchen).

Eine Klasse für sich war hingegen Karlsson. „Frida ist on fire. Sie ist eine außergewöhnliche Läuferin“, sagte der deutsche Frauen-Trainer Per Nilsson, der gleichzeitig Karlssons Heimtrainer ist. Auch Bundestrainer Peter Schlickenrieder zog den Hut: „Frida hat sich akribisch auf diese Spiele vorbereitet, viele Rennen ausgelassen und viel Höhentraining absolviert, sie ist in bestechender Form.“

Teamsprint-Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler, vor vier Jahren im von ihr favorisierten klassischen Stil Fünfte über zehn Kilometer, hatte mit Blick auf die Staffel am Samstag auf das Rennen verzichtet.