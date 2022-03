Karl Geiger flog und flog und flog. Und als er schließlich bei gewaltigen 238,0 Metern landete, schrien er und seine drei Teamkollegen ihre ganze Freude über die so hart erkämpfte Silbermedaille heraus. Im Skiflug-Thriller auf dem Riesenbakken im norwegischen Vikersund hat ausgerechnet der am Tag zuvor als Einzel-Champion entthronte Geiger mit dem letzten Sprung den DSV-Adlern Rang zwei bei der Skiflug-WM gesichert.

"Ich bin so voll Adrenalin und Glücksgefühlen", sagte der 29 Jahre alte Oberstdorfer nach seinem Traumflug bei schwierigen Bedingungen, mit dem er die Angriffe des neuen Einzel-Weltmeisters Marius Lindvik (Norwegen) und von Weltrekordler Stefan Kraft aus Österreich abwehrte, in der ARD: "Ich wusste, dass es eng ist. Solche Topleute haben vorgelegt, dann musste ich alles raushauen." Kollege Markus Eisenbichler meinte: "Dass der Karle noch mal so eine Granate raushaut, ist mega."

Nach dem eher durchwachsenen Auftritt im Einzel, als Titelverteidiger Geiger als bester Deutscher Achter geworden war, rehabilitierte sich das deutsche Quartett mit Geiger, Eisenbichler, Severin Freund und Andreas Wellinger eindrucksvoll. Nur den hoch überlegenen slowenischen Favoriten musste sich der deutsche Vierer geschlagen geben. Norwegen holte Bronze vor Österreich.

Der Weltrekord von Kraft, 2017 mit 253,5 Metern an gleicher Stelle erzielt, geriet aufgrund von Rückenwind und einer defensiven Jury an keinem der vier Flugtage in Gefahr. Geiger zeigte sich am Sonntag erneut verbessert und flog auf gute 222,0 Meter im ersten Durchgang, später dann auf die beachtlichen 238. Eisenbichler ließ im ersten Durchgang mit 211,5 einige Meter liegen, kämpfte sich dann auf 213,0. Wellinger glänzte mit starken 226,5 Metern im ersten Durchgang und 206,5 bei ganz schwierigen Bedingungen im Finale. Routinier Freund, 2014 im tschechischen Harrachov Weltmeister, fiel mit 211,5 und 201,0 Metern leicht ab.

Am Samstag hatten die deutschen Flieger im Einzel nur Schadensbegrenzung leisten können. An der Spitze triumphierte Lindvik, der am zweiten Tag 230,0 und 224,5 Meter flog, mit 854,2 Punkten vor Timi Zajc aus Slowenien (844,3) und Kraft (837,5). Geiger kam am zweiten Tag des Einzelfliegens auf Sprünge von 234,5 und 220,5 Metern und verbesserte sich mit 764,2 Punkten von Platz 13 auf 8.