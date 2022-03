Titelverteidiger Karl Geiger hat nach einer Aufholjagd bei der Skiflug-WM im norwegischen Vikersund zumindest noch einen Platz unter den besten Zehn belegt. Der 29 Jahre alte Oberstdorfer, der am Freitag einen schlechten Auftakt erwischt hatte, kam am zweiten Tag des Einzelfliegens von der größten Schanze der Welt auf Sprünge von 234,5 und 220,5 Meter und verbesserte sich mit 764,2 Punkten von Platz 13 auf Rang acht. Weltmeister wurde der Norweger Marius Lindvik, der am zweiten Tag 230,0 und 224,5 Meter flog, mit 854,2 Punkten vor Timi Zajc aus Slowenien (844,3) und Österreichs Stefan Kraft (837,5). Auch die weiteren Deutschen machten vor dem Teamspringen am Sonntagabend an Boden gut. Routinier Severin Freund, 2014 im tschechischen Harrachov Weltmeister, rückte mit Flügen auf 213 und 221,5 Meter auf Platz zwölf auf. Andreas Wellinger rutschte auf Platz 14. Der deutsche Rekordhalter Markus Eisenbichler kam hinter Constantin Schmid auf Platz 18.