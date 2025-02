Zukunft des Wintersports:Warum Skitickets inzwischen so teuer sind

Warum Skitickets inzwischen so teuer sind

Von Korbinian Eisenberger, Saalbach-Hinterglemm

Wer dieser Tage über die Skiberge Österreichs kurvt, wird Menschen aus allerlei Ländern treffen, die Alpen vereinen die Welt. Es wird einem dabei auffallen, dass in den Skigebieten von Sölden bis ins Zillertal immer weniger junge Skigruppen unterwegs sind. Wintersportler Anfang zwanzig, Studenten und Auszubildende, sind eher unter den Skitourengehern zu finden, also dort, wo höchstens eine Parkgebühr von drei bis fünf Euro anfällt, statt inzwischen 76 Euro für einen Tagesskipass in Saalbach-Hinterglemm. Studenten- oder Azubirabatt? Fehlanzeige.