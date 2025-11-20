Skirennläufer und ihre Skier pflegen ein inniges Verhältnis. Den Ausrüster zu wechseln, ist eine große Entscheidung, manche bleiben bis zum Karriereende bei immer derselben Marke. Die ewige Treue ist aber auch beim Skifahren nicht garantiert. Etwa wenn der Rennläufer oder die Rennläuferin das Gefühl hat, bereit für eine neue Beziehung zu sein.
Materialwechsel bei Skifahrern„Der neue Ski hat mehr Fehler verziehen“
Lesezeit: 3 Min.
Warum wechselt man den Skihersteller? Bringt einen das nicht eher aus dem Konzept? Felix Neureuther, der selbst einst eine richtungsweisende Umstellung vornahm, erklärt die Entscheidung von Slalom-Ass Linus Straßer.
Exklusiv
