Daniela Maier und Florian Wilmsmann haben den deutschen Skicrossern die ersten Siege in diesem Winter beschert. Im italienischen Innichen legte die Olympia-Dritte Maier mit ihrem zweiten Weltcup-Sieg der Karriere vor, Wilmsmann komplettierte mit seinem dritten Triumph das überragende deutsche Ergebnis.Die 28 Jahre alte Maier setzt ihr grandioses Comeback nach ihrer schweren Knöchelverletzung damit ungebremst vor. Die Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Spiele 2022 in Peking sicherte sich bereits den dritten Podestplatz in dieser Saison. Im Januar hatte Maier einen Syndesmosebandriss erlitten und musste operiert werden.