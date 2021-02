Die deutschen Skicrosser haben sich geschlossen für das WM-Rennen am Samstag in Idre Fjäll/Schweden qualifiziert. Bei der Vorausscheidung am Mittwoch belegten Niklas Bachsleitner (Partenkirchen), Florian Wilmsmann (Hartpennig), Renn Cornel (Hindelang) und Ferdinand Dorsch (Schellenberg) die Plätze sieben, elf, 14 und 28 und erreichten damit die K.o.-Runde der besten 32 (Samstag ab 12.30 Uhr). Eine deutsche Teilnehmerin war nicht gemeldet. Die WM-Rennen der Skicrosser hätten ursprünglich als Olympia-Generalprobe auf der Strecke von Peking 2022 stattfinden sollen. Die Pandemie erzwang eine Verlegung. In Idre Fjäll fahren bereits am Donnerstag die Snowboardcrosser um WM-Medaillen.