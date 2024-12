Daniela Maier ist auch im zweiten Weltcup-Rennen des Winters im Skicross unter die drei Besten gekommen. Einen Tag nach ihrem dritten Platz beim Saisonauftakt musste sich die 28-Jährige aus Urach in Val Thorens nur der Kanadierin India Sherret geschlagen geben. Dritte wurde die kanadische Gesamtweltcupsiegerin Marielle Thompson. Maier, die bei den Olympischen Spielen 2022 Bronzemedaillengewinnerin war, konnte 2024 beim Auftakt ebenfalls im französischen Val Thorens ihren bislang einzigen Weltcupsieg verzeichnen.

Bei den Männern verpasste Florian Wilmsmann, 28, aus Hartpenning nach seinem zweiten Platz am Vortag eine erneute Podestplatzierung. Dem 28-Jährigen unterlief im Halbfinale ein Fehler, wodurch er den Einzug in das Rennen der besten Vier verpasste. Im kleinen Finale fuhr Wilmsmann, in der vergangenen Saison Vierter der Gesamtwertung, auf den sechsten Rang.