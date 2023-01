Von Nadine Regel

Schnee gab es zum Glück genug an diesem Wochenende. Aber auch einen starken Wind, bis zu 80 Kilometer die Stunde, so kalt und schneidend, dass einige der Athletinnen Windjacken über ihren schnittigen Rennanzügen trugen und sich zum Schutz vor Frostbeulen Tape ins Gesicht klebten. Die Bedingungen waren so hart, dass die Veranstalter sogar entschieden, das Vertical-Rennen beim Weltcup im Skibergsteigen in Andorra zu verkürzen, von 719 auf 360 Höhenmeter. Eine "einzige Quälerei" sei das gewesen, so beschreibt Tatjana Paller das Rennen einen Tag später am Telefon.

Die Lenggrieserin lief ohne Jacke, aber mit extra vielen Schichten unter dem Anzug. Das Feld sei sehr dicht gewesen, sagt Paller, die für den DAV Bad Tölz an den Start geht. Sie lief als 18. ins Ziel, 1:35 Minuten hinter der Siegerin Axelle Gachet-Mollaret aus Frankreich. Wäre sie 30 Sekunden schneller gewesen, hätte sie zu den Top Ten gehört. Auf Platz zwei kam die Österreicherin Sarah Dreier ins Ziel, hinter ihr die Französin Célia Perillat-Pessey. Ganz typisch: Athletinnen aus Frankreich, der Schweiz und Italien dominieren den Sport. Die Alpennationen bringen sich schon für die Spiele 2026 in Turin in Stellung, wenn der Sport bei den Erwachsenen das erste Mal olympisch wird.

Wirklich zufrieden sei sie mit ihrer Leistung nicht gewesen, sagt Tatjana Paller. Am Sonntag "hat sich wieder bestätigt, dass ich nur noch für den Sprint trainiere". Der Sprint ist ihre Paradedisziplin. Anders als beim Vertical, bei dem es vor allem darum geht, so schnell wie möglich mit Ski und Fellen den Berg hinaufzulaufen, verlangt der Sprint eine komplettere Skibergsteigerin. Der Sprint dauert etwa drei bis vier Minuten, alle Elemente des Sports sind enthalten: Laufen, Wechsel vom Geh- in den Fahrmodus, Skitragepassagen, Abfahrt.

Ihre Zeit als Kind und Jugendliche im Skiclub kam ihr zugute - viele ihrer Kolleginnen kommen eher vom Berglauf

Das sei "super spannend", sagt Paller, ein Kopf- an Kopf-Rennen, ein richtiger Kampf. "Da kann man sich so richtig quälen", auch mal bei kaltem Wind wie am Wochenende, aber vor allem gehe es darum, dass die gewinnt, die am meisten an ihre Grenzen gegangen ist. Das sei ein wichtiger Grund, warum die 27-Jährige 2019 vom professionellen Radsport zum Skibergsteigen gewechselt ist. Beim Radfahren würde so viel taktiert, da könne man sich im Windschatten ausruhen und müsse nur den richtigen Moment abpassen, um an allen vorbeizuziehen. Am Ende stehe nicht zwingend die Stärkste auf dem Podest.

Paller suchte eine neue Herausforderung, die sie im Schnee fand. Im Winter 2020 begann sie mit dem Skibergsteigen, ein Jahr später nahm sie als Kadermitglied schon an den ersten internationalen Rennen teil. Da kam ihr auch ihre Zeit als Kind und Jugendliche im Skiclub zugute. Viele ihrer Kolleginnen, die eher vom Berglauf kämen, hätten Schwierigkeiten, auf den schmalen Ski im Gelände den Berg runterzukommen. "Das tut mir immer leid", sagt Paller. Wenn sie mit ihren Skiern, die weniger als 60 Millimeter unter der Bindung breit sind, trainieren geht, sagen die Leute dann auch schon mal: "Ah guck, die trainiert für den Langlauf", sagt sie und lacht.

Ihr Wechsel war ein Erfolg. Am 7. Januar verteidigte sie ihren deutschen Meistertitel im Sprint, sogar gegen Konkurrenz aus Österreich, weil die beiden Länder ihre Meisterschaft zusammen in Schladming austrugen. In Deutschland dominiert sie auch in den anderen beiden Disziplinen, dem Vertical und Individual, bei letzterem geht es darum, zwischen 1100 und 1500 Höhenmeter im freien Gelände so schnell wie möglich aufzusteigen und wieder hinabzufahren. Bereits in ihrer ersten Saison 2021 konnte sie sich bei Weltcups im Sprint unter die Top Ten platzieren, 2022 und auch in der aktuellen Saison schaffte sie es bereits mehrmals auf Rang vier.

Ihre Spezialisierung auf den Sprint kommt dabei sehr gelegen, denn der Sprint und die neue Disziplin Mixed Relay, also die gemischte Staffel, sind die olympischen Disziplinen. Auch bei Mixed Relay geht es darum, die Skimo-Elemente in kurzer Abfolge abzurufen. Skimo ist die Abkürzung von Skimountaineering, übersetzt also Skibergsteigen. Bei dem verlängerten Sprint geht jeweils ein Team aus Mann und Frau an den Start, die jeweils Aufstieg, Abstieg, Wechsel und Tragepassage bewältigen müssen. Olympia, das ist Tatjana Pallers Ziel, aber mal sehen, sagt sie, bis 2026 "kann ja noch ein bissel was passieren".

Ihr Trainingspensum nimmt jedenfalls schon zu, was auch mit dem Trainerwechsel zu tun habe. Seit dieser Saison übernimmt der Österreicher Florian Steirer das Training der Skimo-Nationalmannschaft, vormals Trainer der deutschen Biathletinnen. Tatjana Paller trainiert zwölf bis 15 Stunden die Woche, auch im Sommer, wenn das Grundlagentraining zu Fuß, auf dem Rad und mit Skirollern hinzukommt. Das lässt sich auch deshalb sehr gut mit ihrem Lehramtsstudium Sport und Wirtschaft in München kombinieren, weil sie wie schon als Radsportlerin auch weiterhin von der Bundeswehr gefördert wird. Ihr "Plan A" nach dem Studium ist eine Anstellung als Sportlehrerin bei der Bundeswehr. Nun stehe aber erstmal Olympia ganz oben auf der Liste.

Aktuell wohnt sie bei ihrer Familie in Lenggries, das sei auch deswegen so schön, weil sie sich so gut mit ihren zwei Geschwistern verstehe. Die ganze Familie sei sehr sportlich, aber nur sie selbst betreibe ihren Sport auch professionell. Das Training in dieser Saison sei nur möglich gewesen, weil die Piste am Brauneck beschneit gewesen sei. Manchmal sei sie auch laufen gegangen, um das fehlende Training auf Ski zu kompensieren. Der Weltcup in der Schweiz musste wegen des Schneemangels dieses Jahr sogar verschoben werden. Mit dem Neuschnee sieht die Situation schon besser aus. Nun steht von Februar bis Mitte März eine sehr geballte Wettkampfphase an, in der sie viel unterwegs sein wird. Aber das ist genau das, was sie will: Sie liebt ihren neuen Sport, in dem sie ihren Körper ans Limit bringen kann.