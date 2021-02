Von Johannes Knuth, Cortina d'Ampezzo

Der ehemalige Skirennläufer Armin Assinger hat es in der Heimat zu einiger Berühmtheit gebracht und sogar darüber hinaus, er gewann vier Weltcups in der Abfahrt und im Super-G, aber fast noch berühmter ist Assinger heute dafür, wie er alpine Skirennen im ORF kommentiert. Seinen Auftrag als Experte interpretiert er, nun ja, ein wenig eigen, er seziert schon auch, ob der Ski auf Zug war und solche Sachen, während der Rennen brüllt und klatscht und schreit er aber auch gerne mal herzhaft, 2006 etwa, als der Österreicher Michael Walchhofer sich fast schon als Olympiasieger in der Abfahrt fühlte. Bis der Franzose Antoine Deneriaz dran war, ein Außenseiter, "der Doni", wie Assinger sagte, der sich mit all seinem Mut ins Rennen warf, oder in Assingers Worten: "Ja, spinnt der denn, fährt der da oba wie die g'sengte Sau!"

Kurze Blende ins Jetzt, die Ski-WM in Cortina d'Ampezzo, der Super-G der Männer am Donnerstag. Der Österreicher Vincent Kriechmayr führte, der Deutsche Romed Baumann war an der Reihe, Startnummer 20, ein ambitionierter Außenseiter. Und Assinger schrie: "Romed, du wüda Hund, du, bist du deppert, Romed, du Lauser!"

Viele riefen ihm nach: "Da geht nichts mehr, der ist zu alt, der traut sich nichts mehr"

Man hätte die emotionalen Eruptionen ja schon gerne erlebt, hätte der 35-Jährige dem späteren Weltmeister auch noch die restlichen sieben Hundertstelsekunden abgeknöpft, die ihm im Ziel von der ganz großen Sensation trennten: Sie hatten Baumann vor drei Jahren im Österreichischen Skiverband ja ziehen lassen, viele riefen ihm nach, "da geht nichts mehr, der ist zu alt, der traut sich nicht mehr, der attackiert nicht, seit er seine Familie hat", wie Baumann sich nun erinnerte. Er wechselte dann halt zum Deutschen Skiverband (DSV), wo er wieder in die gewaltige Form schlüpfte, in der er schon mal war. Gold war es nun nicht ganz geworden, aber Silber strahlte auch ziemlich hell, man sah es schon daran, wie Baumann vor Ergriffenheit vibrierte, als er sich bei der Siegerehrung die Medaille selbst umhängte - eine der vielen schrägen, behördlichen Akte des Corona-Protokolls, der ihm freilich wenig ausmachte. "Ich war ganz unten, sportlich gesehen", sagte Baumann, er lächelte kurz, "jetzt bin ich fast ganz oben."

Man muss sich seine Geschichte immer noch mal in Gänze vor Augen führen, so unglaublich ist sie: 15 Jahre war er eine der verlässlichen Kräfte im ÖSV, knapp 300 Starts in der höchsten Liga des Alpinsports, zwei Siege, zehn Podien, WM-Bronze in der Kombination (2013) und mit der Mannschaft (2011). Rennfahrer im ÖSV sind aber immer auch kleine Ein-Mann-Betriebe, sie repräsentieren Landesverbände und Skihersteller, wer nicht ständig liefert, ist irgendwann halt raus. Als Baumann vor drei Jahren nach Kitzbühel reiste, war er schon zwei Jahre durch ein Tal gewandert, im Trainingslauf dachte er zunächst, seine Skikanten seien nicht geschliffen, so überfordert war er. Später fand er heraus, dass mit den Kanten alles in Ordnung war. "Der Tiefpunkt", hat er einmal gesagt.

Detailansicht öffnen "Ich bin ein Mensch, der immer ein gutes Gefühl braucht": Romed Baumann. (Foto: Alain Grosclaude/Getty Images)

Am Donnerstag stand Baumann im Zielraum, er schien noch mal kurz in diese Zeit zurückzublenden, ohne Bitterkeit, aber auch ohne falsche Zurückhaltung: "Ich bin ein Mensch, der immer ein gutes Gefühl braucht", sagte er, und diese soziale Wärme habe er, der mit einer deutschen Frau verheiratet ist, damals halt nur bei den Nachbarn gefunden. Im DSV waren sie zunächst ein wenig skeptisch, aber wenn Christian Schwaiger, der Chefcoach, und sein Trainerteam in den vergangenen Jahren eines gezeigt hatten, dann das: "In diesem Sport hast du immer eine Chance", wie Schwaiger im Gespräch einmal sagte.

Gleichzeitig stellten sie im deutschen Team schnell fest, dass Baumann auch einer ist, "an dem man sich anlehnen kann", wie Alpinvorstand Wolfgang Maier nun sagte; der nicht nur Selbstvertrauen erhielt, sondern auch viel gab, kleine Betriebsgeheimnisse bei der Tüftelei an den Rennanzügen, Tipps für die schweren Passagen der Weltcup-Abfahrten. Vor zwei Jahren startete Baumann noch mit Startnummer 52 im Super-G, in der Nachbarschaft der Exoten, mit den besseren Ergebnissen kam das Selbstvertrauen, mit dem Selbstvertrauen kamen bessere Startnummern und so weiter. Im Vorjahr war Baumann in Kitzbühel schon wieder Siebter in der Abfahrt, in diesem Winter, als Thomas Dreßen nach einer Hüft-OP zunächst ausfiel, übernahmen Baumann und Andreas Sander dann eben die Führungsrolle im Team. Fünf Mal fand sich Baumann vor der WM unter den besten Zehn ein.

Ein Sprung in eine Kompression mit scharfer Rechtskurve? Ihm machte das alles nichts aus

Das sei nun mal sein größter Vorteil, hatte er zuletzt gesagt: "Dass ich mir über all das keinen Kopf mehr mache": das Wetter, das in Cortina halt ein bisschen "verzwickt" sei, das ständige Warten, die neue Schnellfahrertrasse in Cortina, die kaum einer der Fahrer kannte, der "schwierigste Super-G der Saison" (Sander), den sie dem Feld am Donnerstag vorgesetzt hatten. Nach dem Vertigine-Sprung federte es die Fahrer sofort in eine Kompression, danach folgte eine scharfe Rechtskurve, die ersten drei Starter rauschten allesamt am Tor vorbei. Und Baumann? "Ich habe mich selten so gut gefühlt im Starthaus", sagte er, "da denkt man nicht nach, da hat man keine Zweifel", und so fuhr er dann auch: Die schwere Schlüsselpassage nicht ganz so brutal, aber er überführte viel Tempo in den Schlussteil mit den Gleitpassagen auf dem griffigen Schnee, der ihm so sehr schmeckt.

Gleich im ersten Rennen eine Medaille, da fällt vieles ab. Die Erwartungen im DSV, aus der Außenseiterrolle heraus zumindest eine Medaille im Einzel zu gewinnen, der Druck für die Abfahrt am Sonntag. Und bei Baumann, klar: die Zweifel der vergangenen Jahre. "Es gibt so viele Menschen, die so an mich geglaubt haben", sagte er am Donnerstag im Ziel.

Die Tränen kamen dann von allein.