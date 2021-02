In Cortina fällt gleich zum Start der Weltmeisterschaft das erste Rennen aus. Leipzig spielt in Budapest gegen Liverpool. Oliver Bierhoff will Segler Boris Herrmann beim DFB sehen.

Meldungen im Überblick

Ski alpin, WM: Die Kombination der Frauen zum Auftakt der Alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo/Italien (8. bis 21. Februar) ist wegen starken Schneefalls abgesagt worden. Das teilte der Internationale Ski-Verband FIS am Montag mit. Wann das Rennen nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Am Dienstag sind die beiden Super-G-Rennen der Frauen (10.30 Uhr) und Männer (13.00 Uhr) geplant. Wegen der Erhöhung der Anzahl der Wettbewerbe von elf auf 13 kommen die Organisatoren bereits in leichte Zeitnot. Lediglich der kommende Montag ist als Ruhe- oder Reservetag vorgesehen.

"So viel Schnee habe ich hier noch nie gesehen", hatte der deutsche Alpinchef Wolfgang Maier bereits bei seiner Ankunft am Sonntag gesagt und zugleich prophezeit: "Der Organisation wird nicht viel Luft bleiben, wenn es solche Wetterkapriolen gibt, wie es derzeit der Fall ist." Bereits am Sonntag war aufgrund der Wetterprognosen eine Programmänderung vorgenommen worden. Die Kombination hätte mit dem Slalom beginnen sollen, erst im Anschluss wäre der Super-G gefolgt, um mehr Zeit für die Präparierung der Strecke zu haben. Die einzige deutsche Starterin Kira Weidle (Starnberg) hatte kurzfristig auf eine Teilnahme verzichtet.

DFB, Nationalelf: Oliver Bierhoff will Weltumsegler Boris Herrmann zur Fußball-Nationalmannschaft holen. "Ich möchte ihn mal zur Mannschaft einladen, weil wir immer wieder von solchen Persönlichkeiten profitieren", sagte der Nationalmannschafts-Manager am Sonntag in der ARD-"Sportschau". "Auch wenn er nicht Fußball-Geschichten erzählen kann. Das ist auch nicht wichtig." Vielmehr geht es dem 52-Jährigen um Psychologie und Mentalität. Bierhoff zeigte sich beeindruckt von der Leistung des 39-jährigen Herrmann bei der Vendée Globe. Der Hamburger hatte bei der härtesten Regatta nach über 80 Tagen allein auf den Weltmeeren Platz fünf belegt. "Den Fokus haben, Widerstände überstehen, auch durchhalten in schwierigen Momenten. Diese Disziplin ist unglaublich, dieser Siegeswille, da bis zum Ende durchzugehen", sagte Bierhoff. Herrmann hatte in der "Sportschau" im Beisein des DFB-Direktors die Viertelfinal-Paarungen ausgelost. Herrmann will 2024/25 erneut an der Vendée Globe teilnehmen. "Ich bin schon wieder am Planen, habe meine Frau um Einverständnis gebeten. Sie sagt: Okay, einmal noch, die vier Jahre", berichtete er in der "Sportschau".

Fußball, Champions League: Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat einen Ausweich-Spielort für das Achtelfinal-Heimspiel gegen den FC Liverpool in der Champions League gefunden. Wie die Europäische Fußball-Union (Uefa) am Sonntag mitteilte, findet das Duell am 16. Februar in der Puskas Arena in Budapest statt. Die ungarische Hauptstadt war eine von zwei Optionen, die Klub-Boss Oliver Mintzlaff ins Spiel gebracht hatte. Die Alternative, bei den Tottenham Hotspur in London zu spielen, wurde verworfen.

Die Sachsen können das Duell mit Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp wegen der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen des Bundes nicht im heimischen Stadion austragen. Der Gegner darf wegen der in Großbritannien verbreiteten B.117-Mutation des Coronavirus nicht nach Deutschland einreisen.

Zweierbob, Weltmeisterschaft: Francesco Friedrich hat beim deutschen Dreifacherfolg in beeindruckender Manier seinen siebten Zweierbob-WM-Titel in Serie geholt und ist mit seinem insgesamt zehnten WM-Coup nun alleiniger Rekordsieger. Das schaffte vor ihm noch kein Bobpilot in der 91-jährigen WM-Geschichte. Er ließ sich auf seiner Heimbahn in Altenberg weder vom Schneechaos noch von der Weltelite beirren. Mit vier Start- und Laufbestzeiten sowie egalisiertem Startrekord von 5,11 Sekunden fuhr der Doppel-Olympiasieger vom BSC Sachsen Oberbärenburg mit Anschieber Alexander Schüller am Sonntag einen Vorsprung von 2,05 Sekunden auf die zweitplatzierten Johannes Lochner/Eric Franke heraus. WM-Debütant Hans-Peter Hannighofer raste mit Christian Röder noch am Schweizer Michael Vogt vorbei auf Rang drei. Christoph Hafer und Christian Hammers komplettierten mit Rang sieben das starke deutsche Abschneiden zum WM-Auftakt.