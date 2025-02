In Saalbach wird die Nacht zum Tag, nicht nur wenn die Après-Ski-Gaudi überhandnimmt. Man muss nur mal durchs Tal bis nach Hinterglemm fahren, wo einem in der Finsternis von weitem das Flutlicht den Weg weist. Die Zwölferkogelpiste war in den vergangenen zwei Wochen bis spät am Abend erleuchtet, Nachtskifahren war angesagt und ließ erahnen, wie die Zukunft des Skirennsports aussehen könnte.

Am Ort der Ski-Weltmeisterschaft, die hier am Sonntag zu Ende geht, wollen sie neue Wege gehen. Wie im Ortsteil Hinterglemm zu erfahren war, streben die Veranstalter dort an, dauerhaft im Weltcup vertreten zu sein, und zwar mit einer Weltneuheit. In der Geschichte des Skisports soll erstmals eine Abfahrt oder ein Super-G bei Nacht ausgetragen werden. Bisher gibt es das nur im Slalom, Riesentorlauf und in den Parallelformaten. Womöglich, so ließ Wolfgang Quas, der Marketingleiter des Tourismusverbands Saalbach, bei einem Treffen wissen, könnte das Glemmtal künftig Bormio als Weltcuport ersetzen. Der Termin in Norditalien „wackelt“, sagte Quas. Denkbar sei in Saalbach „ein Speed-Bewerb, der auch in der Nacht stattfinden könnte“, auch wenn die Idee noch „sehr vage bisher“ sei. Im Grunde fehlen dafür aber nur noch Flutlichtanlagen im oberen Teil des Zwölferkogels. Darf man das gut finden? Oder muss man sogleich den mahnenden Zeigefinger heben?

Die Skifahrer stehen im Fokus der Klimadebatte - andere Sportarten sollten genauso kritisch beäugt werden

Von dieser WM in Saalbach bleibt auch die Botschaft, dass sich die Skiwelt fortschreitend wandelt, was zumindest die Beteiligten hier offenkundig akzeptiert haben. Den Organisatoren der WM - das Team um Quas und der Österreichische Skiverband - ist es ein Anliegen, die Dinge so zu verändern, dass Skifahrer in Zukunft mit besserem Gewissen in die Gondel steigen können. Das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln, neue Busterminals, bessere und schnellere Verbindungen, wurde den Zahlen des Tourismusverbands zufolge deutlich besser genutzt als erwartet. Vor wenigen Jahren wäre das schwer vorstellbar gewesen. Wie schon vor einigen Wochen beim Weltcup-Klassiker in Kitzbühel zu erahnen war, wo Zehntausende mit dem Zug anreisten, wechseln immer mehr Skifahrer bei der Anreise auf die Schiene. Wer Wintersport schätzt und sich um dessen Zukunftsfähigkeit sorgt, darf applaudieren.

Die Skiszene steht längst fest im Fokus der Klimadebatte. Zur Wahrheit gehört, dass anderen Profisportarten verhältnismäßig deutlich weniger kritisch beäugt werden, zu wenig. Im Motorsport, bei Radrundfahrten samt irrsinnigen Autoflotten, bei immer mehr Fußballevents auf dem Erdball wird selten nach ökologischen Fußabdrücken gefragt. Warme Winter und weiße Kunstschneebänder im Grünen zeigen nun mal am pointiertesten, wie sich die globale Erwärmung auswirkt.

Es ist gut, dass die Bilder gezeigt werden. Bei all dem darf aber nicht unterschlagen werden, dass professionelle Skirennfahrer nur einer von zigtausenden Akteuren sind, die zur globalen Erwärmung beitragen. Was nicht heißt, dass sich der Skizirkus aus der Verantwortung ziehen sollte, im Gegenteil.

Eine gute Nachricht dieser Ski-WM ist, dass sie sich in Saalbach auf einen umweltfreundlicheren Weg begeben haben. Etwa, was die Förderung öffentlicher Verkehrsmittel betrifft. Die Anreise der Skifahrer muss bei der Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung eines Wintersportevents deutlich höher ins Gewicht fallen als alle andere. Allein, weil die Emissionen der Autos bei An- und Abfahrt bis dato etwa drei Viertel der Umweltbelastung ausmachten. Je mehr Skigebiete sich und ihre Infrastruktur in Zusammenarbeit mit Bahn- und Busanbietern dahingehend entwickeln, umso besser. Saalbach hat das Ziel ausgegeben, „hundertprozentig energieautark“ zu werden, teilt Wolfgang Quas mit. Auch davon würde zweifellos eine gute Botschaft ausgehen: dass neue Ideen und Nachhaltigkeit sich durchaus vertragen können.