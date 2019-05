2. Mai 2019, 18:49 Uhr Ski-WM 2025 Garmisch bewirbt sich um Ausrichtung

Die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen bewirbt sich um die alpine Ski-WM 2015. Weiterere Kandidaten für die Titelkämpfe sind Crans-Montana in der Schweiz und Saalbach in Österreich, wie der Skiweltverband Fis am Donnerstag mitteilte. Garmisch-Partenkirchen hatte die WM bereits 1978 und 2011 ausgerichtet. Die Titelkämpfe 2021 finden in Cortina d'Ampezzo in Italien statt, 2023 sind die französischen Wintersportorte Courchevel und Meribel Ausrichter. Eine Entscheidung über die WM in sechs Jahren soll im Mai 2020 fallen, beim Fis-Kongress in Thailand. Für die deutschen Bewerber sprechen vor allem die geringen Investitionskosten. Die Strecken und die Infrastruktur erfüllen schon jetzt zum Großteil die Auflagen der Fis.