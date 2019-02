9. Februar 2019, 15:06 Uhr Ski-WM Jansrud holt den Titel - Svindal verpasst Gold zum Abschied

Kjetil Jansrud bei der Abfahrt in Are.

Kjetil Jansrud gewinnt die Abfahrt bei der Ski-WM in Are.

Sein norwegischer Landsmann wird mit 0,02 Sekunden Rückstand Zweiter - im letzten Rennen seiner Karriere. Dritter wird der Österreicher Vincent Kriechmayr.

Die DSV-Athleten verpassen vordere Platzierungen.

Kjetil Jansrud aus Norwegen hat Gold in der Abfahrt bei der Ski-WM in Schweden gewonnen. Bei dichtem Schneetreiben lag der Super-G-Olympiasieger von 2014 nur 0,02 Sekunden vor seinem Landsmann Aksel Lund Svindal, der das letzte Rennen seiner Karriere bestritt. Rang drei belegte auf der wegen der äußeren Bedingungen um ein Drittel verkürzten Strecke am Berg Areskutan der Österreicher Vincent Kriechmayr (+0,33). Titelverteidiger Beat Feuz (Schweiz/+0,44) wurde Vierter.

Jansrud war in der laufenden Weltcup-Saison in der Abfahrt nie über Rang 13 hinausgekommen. Zudem war er vor zweieinhalb Wochen schwer gestürzt, dabei hatte er sich die linke Hand gebrochen.

Die deutschen Starter kamen nach zweimaliger halbstündiger Startverschiebung bei wechselnden Sichtbedingungen und anhaltendem Schneefall nicht zurecht. Dominik Schwaiger (Königssee/+1,59) war Bester des deutschen Quartetts auf Rang 25, Josef Ferstl (Hammer/+1,85) konnte als 28. seinen sechsten Platz aus dem Super-G nicht bestätigen. Super-G-Weltmeister Dominik Paris (Italien) vergab als Sechster die Chance, als dritter Ski-Rennläufer nach Bode Miller (USA/2005) und Hermann Maier (Österreich/1999) beide Speed-Rennen bei einer WM zu gewinnen.