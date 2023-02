Ein Mangel an Mut ist nicht ihr Problem: Keine wirft sich mit so viel Risiko in die Abfahrten wie die Italienerin Sofia Goggia.

Am Samstag und Sonntag werden bei der Ski-WM die Abfahrtssieger gekürt, die Besten der Königsdisziplin, die Mutigen und Gnadenlosen. Was braucht es, um sich dafür so sehr zu überwinden?

Von Johannes Knuth, Méribel/Courchevel

Andreas Sander und Romed Baumann haben die vergangenen Tage immer mal wieder ihre Handys hervorgeholt, dann haben sie darauf ein paar Videoclips angeworfen, von der alpinen Ski-WM vor zwei Jahren in Cortina d'Ampezzo. Beide waren damals Außenseiter, beide überraschten dann die Skigemeinde und ein wenig auch sich selbst, sie gewannen Silber in der Abfahrt (Sander) und im Super-G (Baumann).

"Ich schaue mir das immer mal wieder an", sagt Baumann, als er vor ein paar Tagen im Teamhotel der Deutschen sitzt, "dass ich mir ein gutes Gefühl hole. Sind ja schöne Bilder." Sander ergänzt, dass er sich nicht nur die schönen Bilder seiner Silberfahrt von Cortina zu Gemüte führt, sondern auch jene von anderen guten Läufen: "Ich kann tatsächlich noch mal gut nachfühlen, wie ich mich damals gefühlt habe", sagt er, "was gut gepasst hat."

So eine Abfahrt, das war die Botschaft, beginnt nicht im Starthaus, sondern Tage zuvor. "Die Atmosphäre, viele Dinge und Bilder, die ich im Kopf kreiere", sagt Wolfgang Maier, der Sportvorstand im Deutschen Skiverband (DSV), beeinflusse ja auch, welche Linie ein Fahrer in den Schnee zirkele. Und welche Bilder davon entstehen, von Siegern und denen, die wieder in der Vergessenheit versinken.

Am Samstag und Sonntag stehen bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften die Abfahrten an, am Samstag die Frauen in Méribel, am Sonntag die Männer in Courchevel. Die Abfahrt wird oft die Königsdisziplin genannt, es geht auch da natürlich oft um richtig geschliffene Skikanten und solche Sachen, nirgends aber ist auch so oft von Mut und Angst die Rede, von Killerinstinkt und Gnadenlosigkeit, auch an diesem Wochenende wieder.

Nur: Was macht diese Gnadenlosigkeit eigentlich aus, dieses sogenannte Wettkampf-Gen? Kann man das im Labor nachweisen, sequenzieren, selbst heranzüchten, den Athleten einimpfen?

Viel braucht es nicht in diesem rasanten Sport, um vom Grat des Selbstbewusstseins zu kippen

Geht es nach Wolfgang Maier und vielen Fahrern, gibt es zwei Arten von Berufsskifahrern. Da sind die Gewinner, die "Killer", wie Maier sie auch nennt, oder weniger martialisch: Charaktere, "die das Risiko verdrängen, allein auf das Ergebnis fokussiert sind, ohne sich Druck zu machen". Lindsey Vonn und Aksel Lund Svindal konnten das früher beeindruckend oft, der Schweizer Marco Odermatt und Sofia Goggia können es heute. Die große Mehrheit, hat der Franzose Johan Clarey, 42, im Gespräch neulich gesagt, müsse ihr Selbstbewusstsein noch stärker dehnen, wie ein Band, das man bis zu dem Punkt spannt, an dem es gerade nicht reißt. Das gelinge ihm nur an manchen Renntagen. Diese Grenze zwischen Angst und Selbstbewusstsein, sagt Clarey, "ist sehr dünn in unserem Sport".

Sander, der Silbergewinner von 2021, ist einer, der gut davon berichten kann, wie man so ein Band spannt. Er ist eher kein Killer, sondern einer, der seine Gnadenlosigkeit über Monate erwirbt. Das beginne im Sommer, hat er einmal erzählt, in der Kraftkammer und auf dem Rad, dann bei den Trainingsfahrten auf den Gletschern. Oft fahren sie dort durch Riesenslalomkurse, nur wer sicher durch die Kurve kommt, traut sich später auch Kurvenfahrten mit 120 Sachen zu, auf dem Eis. Schon in dieser Zeit tüftelt Sander viel mit seinem Servicemann; Skischuh, Bindung, Platte, Kanten, alles werde so zusammengebaut, dass er schon beim Schwungansatz das Gefühl habe, er könne den Schwung auf der Kante durchziehen. "Wenn ich das spüre, dann geb' ich sofort mehr Gas", sagt Sander, "wenn nicht, dann nicht." Erst wenn alles zusammenfließe, traue er sich, sein Selbstbewusstsein richtig zu dehnen, dann fahre er die frechere Linie: "Dann kostet es mehr Kraft und ist zugleich spielerischer", sagt er.

Detailansicht öffnen XXX: Kira Weidle (Foto: Mathias Mandl/GEPA pictures/Imago)

Manches, sagt Kira Weidle, die deutsche Hoffnung am Samstag, sei da auch eine Frage von Jahren. "Vielleicht ist das auch Persönlichkeitssache", sagt sie, "ob man jemand ist, der alles links liegen lässt und einfach drauflos brennt." Weidle näherte sich dem Risiko stets von der vorsichtigeren Seite; es brachte ihr vor zwei Jahren ebenfalls WM-Silber auf der Abfahrt ein. Sie wartet allerdings noch auf ihren ersten Sieg, ob im Weltcup oder beim Großereignis. Ihre größten Konkurrentinnen, wie Sofia Goggia, wurden derweil Olympiasieger und gewannen 21 Weltcups, aber Goggia rissen auch mehrmals die Bänder und brachen die Knochen, bei manchen Fahrten denkt man, es könnten ihre letzten sein. Sander wiederum erklomm erst vor zwei Jahren, mit 31, erstmals das Podest. Selbst danach watete er wieder durch Täler des Frusts.

Viel braucht es nicht in diesem rasanten Sport, um vom Grat des Selbstbewusstseins zu kippen. Sander sagte vor dieser Saison, er habe im Vorwinter die Corona-Impfung schlecht vertragen, andere Gründe lagen tief im Privaten. Andererseits, so nahm es Wolfgang Maier zumindest wahr, habe Sander auch versucht, seine Karriere zu perfektionieren, mit Mentaltrainer, Ernährungsumstellung und, und, und. Aber wer es besonders gut machen will, raube sich irgendwann Energie fürs Essenzielle, sagt Maier: vor allem die Lockerheit, alle Gedanken aufs Jetzt zu lenken. Christian Schwaiger, der Cheftrainer der DSV-Männer, könne seine Fahrer sehr gut in diese Richtung schubsen, sagt Maier, der vergangene Winter habe der Auswahl aber ein Hindernis beschert. Athleten und Trainer waren oft für sich, wegen der Corona-Regeln, "wir haben schon zusammen trainiert, aber nicht mehr miteinander gesprochen", sagte Maier. Keine gute Idee, wenn man mit 120 Sachen über eine Eispiste rauscht.

"Es ist am Ende nicht wichtig, wer am schönsten runterfährt, sondern wer es am schnellsten schafft", sagt Wolfgang Maier

Selbst, wenn den Athleten ihr mentaler Steigerungslauf gelingt, kann ihnen am großen Tag alles entgleiten. "Ich kenne keinen Sport, in dem es so viele Variablen gibt, die wir nicht kontrollieren", sagte Mikaela Shiffrin zuletzt, die Amerikanerin, die es dabei immerhin zu 85 Weltcup-Erfolgen, zwei Olympiasiegen und sechs WM-Titeln brachte, unter anderem. Aber es stimmt ja: Eine Wolke schiebt sich vor die Sonne, verdeckt plötzlich die Sicht auf Schläge in der Piste. Die Fahrerin fährt über einen Stein. Der Fahrer hat eine Linie im Kopf, aber: "Viele sagen, dass sie einen Plan haben", hat Aksel Lund Svindal, der große Abfahrer aus Norwegen, einmal erzählt. Aber die Athleten, die so einen Plan wirklich verstehen, die genau wissen, vor welchem Tor sie wie ausholen müssen, um am Ende der Kurve an der richtigen Stelle herauszukommen? Seien rar. Thomas Dreßen ist so einer, der Kitzbühel-Sieger von 2018. Am Freitag, im vorletzten Abfahrtstraining, wurde Dreßen schon wieder Siebter, obwohl er vor einer Woche gestürzt war, danach an einem Magen-Darm-Virus litt.

Kann man das trainieren: die Lust am Risiko, ohne das Gespür dafür zu verlieren, was man kann? "Wir haben immer sehr kritisch diskutiert, ob wir da das eine oder andere versäumt haben", sagt Wolfgang Maier. Die Norweger etwa, "die lassen die Leute viel mehr im Wettkampf gegeneinander fahren, während wir in unserer Ausbildung mehr auf technische Themen Wert legen". Sprich: Fehler austreiben, sauber auf der Kante fahren, daraus erwachse Selbstvertrauen und irgendwann auch das Gnadenlose. Maier ist das manchmal aber "zu fehlerorientiert und zu wenig aufbauorientiert": "Es ist am Ende nicht wichtig, wer am schönsten runterfährt, sondern wer es am schnellsten schafft", findet er. Sie lassen deshalb im DSV die Parallelformate häufiger trainieren, Kopf an Kopf, das fördere dieses Wettkampf-Gen, findet Maier, aber bis so eine Kurskorrektur greift, das dauere.

Und dann, sagt Maier, brauche man ja auch noch "den Menschen, der das von Haus aus mitbringt" - dieses Gewinnenwollen um (fast) jeden Preis. Das sei zumindest sein Eindruck: "Wir haben extrem positive Menschen als Athleten, da baust du auch eine gewisse Empathie auf. Und manchmal muss man eben wieder eine gewisse Distanz bekommen und dem Athleten sagen: Du musst erkennen, dass du alles dafür tun musst, dass du die Leistung bringst." Damit wieder jene Clips entstehen, die man vor dem nächsten Großevent studiert, fürs gute Gefühl.