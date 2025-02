Von Michael Schnippert

In diesem Jahr findet die Ski-Alpin-WM 2025 in Saalbach, Österreich, statt. Zwischen dem 4. und dem 16. Februar stehen elf Wettbewerbe an, neben den regulären Weltcup-Disziplinen werden auch drei Team-Wettbewerbe ausgetragen.

Heute findet der Slalom der Frauen statt. Ab 9:45 Uhr geht der erste Durchgang los, der zweite Lauf beginnt um 13:15 Uhr. Als deutsche Medaillenhoffnung startet Lena Dürr, die 2023 ihr erstes Edelmetall holte.

Riesenslalom der Männer: Haaser holt zweites Gold für Österreich

Marco Odermatt hat seine nächste Medaille verpasst. Der Schweizer Superstar wurde im Riesenslalom der Männer undankbarer Vierter. Auf dem Podium ganz oben: Raphael Haaser (Österreich). Dahinter platzierten sich Thomas Tumler und Loic Meillard (beide Schweiz). Bester Deutscher wurde Anton Grammel als Zwölfter.

Riesenslalom der Frauen: Brignone jubelt

Federica Brignone zeigte eine Machtdemonstration und deklassierte die Konkurrenz. Die Italienerin hatte fast eine Sekunde Vorsprung vor der Neuseeländerin Alice Robinson. Paula Moltzan (USA) sicherte sich mit einer Hundertstelsekunde Bronze vor Thea Louise Stjernesund (Norwegen). Lena Dürr lag nach dem ersten Durchgang auf dem 7. Platz - in Schlagdistanz zur Bronze-Medaille, fuhr auch im zweiten Lauf solide, aber es reichte am Ende nur zu Platz neun.

Schweizer Machtdemonstration in der Team Kombination der Männer

Was für eine Mannschaftsleistung der Schweizer. In der Team Kombination der Männer holte das Duo von Allmen/Meillard die Goldmedaille, Silber feierten Monney/Nef. Platz 3 ging ebenfalls in die Schweiz an Rogentin/Rochat.

Nach einem groben Fahrfehler von Simon Jocher musste Linus Straßer von Platz 18 aus in den Slalom starten. Seine Aufholjagd brachte ihn noch auf Platz 8. Die Medaillenränge waren rund 0,8 Sekunden weg.

USA gewinnen Kombination der Frauen

Die USA haben die neue Team Kombination der Frauen gewonnen, die in dieser Form erstmals veranstaltet wurde. Eine Abfahrt-Spezialistin und eine Slalom-Spezialistin bilden ein Team. Breezy Johnson und Mikaela Shiffrin gewannen. Wendy Holdener holte für die Schweiz noch eine Silbermedaille, obwohl Lara Gut-Behrami nur auf Platz zwölf fuhr. Dritter wurde Österreich 3 mit Stephanie Venier und Katharina Truppe. Die deutschen Abfahrerinnen lieferten eine gute Ausgangsposition (Weidle-Winkelmann wurde 5. und Aicher 2.), dann leisteten sich Jessica Hilzinger und Lena Dürr folgenschwere Fahrfehler, sodass keine Medaille für das DSV-Team heraussprang.

Ski-WM : Haarspaltereien belasten das Schweizer Team Im Überschwang mähen sich die Schweizer Skifahrer und Betreuer die Haare ab. Da in der Heimat prompt Kritiker anmahnen, es fehle den Athleten an Ernsthaftigkeit, steht nun besonders Dominator Marco Odermatt unter Druck: Kann er auch mit Glatze gewinnen? Glosse von Korbinian Eisenberger

Abfahrt: Van Allmen enthront Odermatt

Am Sonntag entthronte Franjo van Allmen seinen Landsmann Marko Odermatt in der Abfahrt. Der 23-jährige Schweizer zauberte einen Lauf hinunter und ist neuer Weltmeister. Vincent Kriechmayr (Österreich) und Alexis Monney (Schweiz) jubelten ebenfalls über eine Medaille.

Überraschung bei Abfahrt der Frauen

Das Abfahrts-Rennen der Frauen gewann überraschend die US-Amerikanerin Breezy Johnson. Sie verwies Mirjam Puchner (Österreich) und Ester Ledecká (Tschechien) auf die Plätze 2 und 3. Emma Aicher fuhr erneut auf einen starken sechsten Platz.

SZ Plus Debatte im Wintersport : Wie Skihersteller ihre Ski sicherer machen wollen Sind moderne Rennski „Waffen“? Wie lässt sich das Material der Profis entschärfen? Und was bedeutet das für Hobbyskifahrer? Ein Besuch beim Branchenführer Atomic. Von Korbinian Eisenberger

Odermatt krönt sich beim Super-G

Der große Favorit hat sich gekrönt. Marco Odermatt ist neuer Super-G-Weltmeister, einer der letzten großen Titel, der ihm noch fehlte. Er hatte am Ende eine Sekunde Vorsprung vor Raphael Haaser (Österreich). Bronze holte sich Adrian Smiseth Sejersted (Norwegen). Aus deutscher Sicht fuhr kein aussichtsreicher Kandidat mit. Simon Jocher war bester Deutscher auf Platz 18, Luis Voigt stürzte beim Zielsprung, stand aber schnell wieder auf.

Venier holt erstes Gold für Österreich im Super-G

Den Team-Parallel-Event zum Auftakt gewann Italien. Deutschland schied unglücklich und hauchdünn im Viertelfinale gegen die Schweiz aus. Im Super-G der Frauen überraschte Stephanie Venier aus Österreich die Gold-Favoritinnen um Federica Brignone und Lara Gut-Behrami. Brignone holte Silber, Bronze ging an Kajsa Vickhoff Lie (Norwegen) und die zeitgleiche Lauren Macuga (USA). Emma Aicher wurde starke Sechste und jubelte ausgelassen im Zieleinlauf.

SZ Plus Lindsey Vonn bei der Ski-WM : „Das war pretty fucked up“ Nach ihrer Comeback-Ankündigung musste Lindsey Vonn sich von früheren Ski-Heroen einiges anhören. Sich mit 40 Jahren und Titan im Knie Eishänge hinabzustürzen: Sie habe einen „Vollschuss“, hieß es. Bei der WM in Saalbach kontert Vonn nun ihre Skeptiker. Von Korbinian Eisenberger

Alpine Ski-WM 2025 im TV

Eurosport überträgt alle Rennen live im Hauptprogramm. ARD und ZDF wechseln sich ab. Die ersten fünf Rennen mit den beiden Abfahrten sehen Fans in der ARD, die zweite Woche mit den Slalom-Wettbewerben übernimmt das ZDF.

Im ewigen Medaillenspiegel sind die Österreicher bei dieser WM nicht einzuholen. Sie haben 101 Goldmedaillen und damit rund 30 mehr als die Schweiz (72). Auf Platz 3 liegt Frankreich mit 48 Mal Gold. Hier finden Sie den Zeitplan zur Ski-WM und wo welcher Wettbewerb im Fernsehen zu sehen ist.

