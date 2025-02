Von Michael Schnippert

In diesem Jahr findet die Ski-Alpin-WM 2025 in Saalbach, Österreich, statt. Zwischen dem 4. und dem 16. Februar stehen elf Wettbewerbe an, neben den regulären Weltcup-Disziplinen werden auch drei Team-Wettbewerbe ausgetragen.

Die Team Kombination der Frauen findet heute ab 10:00 Uhr statt. Das ZDF überträgt beide Läufe. Erst findet die Abfahrt statt, ab 13:15 Uhr folgt der Slalom.

Alle Kombinationen im Überblick

1. Schweiz 3: Malorie Blanc/Melanie Meillard

2. Deutschland 2: Kira Weidle-Winkelmann/Jessica Hilzinger

3. Italien 2: Elena Curtoni/Martina Peterlini

4. Deutschland 1: Emma Aicher/Lena Dürr

5. Italien 3: Nicol Delago/Marta Rossetti

6. Italien 1: Laura Pirovano/Giorgia Collomb

7. Norwegen 1: Kajsa Vickhoff Lie/Mina Fürst Holtmann

8. Österreich 2: Cornelia Hütter/Katharina Huber

9. Schweiz 1: Lara Gut-Behrami/Wendy Holdener

10. Österreich 1: Mirjam Puchner/Katharina Liensberger

11. Slowenien 1: Ilka Stuhec/Andreja Slokar

12. Schweiz 2: Corinne Suter/Camille Rast

13. USA 1: Breezy Johnson/Mikaela Shiffrin

14. Österreich 3: Stephanie Venier/Katharina Truppe

15. USA 2: Lauren Macuga/Paula Moltzan

16. Frankreich 1: Laura Gauché/Marie Lamure

17. Österreich 4: Christina Ager/Katharina Gallhuber

18. USA 4: Jacqueline Wiles/Katie Hensien

19. USA 3: Lindsey Vonn/ AJ Hurt

20. Schweiz 4: Priska Ming-Nufer/Eliane Christen

21. Andorra 1: Cande Moreno/ Carla Mijares Ruf

22. Frankreich 4: Camille Cerutti/Caitlin McFarlane

23. Frankreich 2: Romane Miradoli/Marion Chevrier

24. Bosnien und Herzegowina 1: Elvedina Muzaferija/Esma Alic

25. Frankreich 3: Karen Clement/Clarisse Brèche

26. Kanada 1: Cassidy Gray/Laurence St-Germain

Am Sonntag entthronte Franjo van Allmen seinen Landsmann Marko Odermatt in der Abfahrt. Der 23-jährige Schweizer zauberte einen Lauf hinunter und ist neuer Weltmeister. Vincent Kriechmayr (Österreich) und Alexis Monney (Schweiz) jubelten ebenfalls über eine Medaille.

Das Abfahrts-Rennen der Frauen gewann überraschend die US-Amerikanerin Breezy Johnson. Sie verwies Mirjam Puchner (Österreich) und Ester Ledecká (Tschechien) auf die Plätze 2 und 3. Emma Aicher fuhr erneut auf einen starken sechsten Platz.

Den Team-Parallel-Event zum Auftakt gewann Italien. Deutschland schied unglücklich und hauchdünn im Viertelfinale gegen die Schweiz aus. Im Super-G der Frauen überraschte Stephanie Venier aus Österreich die Gold-Favoritinnen um Federica Brignone und Lara Gut-Behrami. Brignone holte Silber, Bronze ging an Kajsa Vickhoff Lie (Norwegen) und die zeitgleiche Lauren Macuga (USA). Emma Aicher wurde starke Sechste und jubelte ausgelassen im Zieleinlauf.

Der große Favorit hat sich gekrönt. Marco Odermatt ist neuer Super-G-Weltmeister, einer der letzten großen Titel, der ihm noch fehlte. Er hatte am Ende eine Sekunde Vorsprung vor Raphael Haaser (Österreich). Bronze holte sich Adrian Smiseth Sejersted (Norwegen). Aus deutscher Sicht fuhr kein aussichtsreicher Kandidat mit. Simon Jocher war bester Deutscher auf Platz 18, Luis Voigt stürzte beim Zielsprung, stand aber schnell wieder auf.

Alpine Ski-WM 2025 im TV

Eurosport überträgt alle Rennen live im Hauptprogramm. ARD und ZDF wechseln sich ab. Die ersten fünf Rennen mit den beiden Abfahrten sehen Fans in der ARD, die zweite Woche mit den Slalom-Wettbewerben übernimmt das ZDF.

Im ewigen Medaillenspiegel sind die Österreicher bei dieser WM nicht einzuholen. Sie haben 101 Goldmedaillen und damit rund 30 mehr als die Schweiz (72). Auf Platz 3 liegt Frankreich mit 48 Mal Gold. Hier finden Sie den Zeitplan zur Ski-WM und wo welcher Wettbewerb im Fernsehen zu sehen ist.

Alpine-Ski-WM 2025 in Saalbach: Alle Wettbewerbe und Goldgewinner im Überblick