Von Michael Schnippert

In diesem Jahr findet die Ski-Alpin-WM 2025 in Saalbach, Österreich, statt. Zwischen dem 4. und dem 16. Februar stehen elf Wettbewerbe an, neben den regulären Weltcup-Disziplinen werden auch drei Team-Wettbewerbe ausgetragen.

Das Super-G-Rennen der Männer findet heute um 11:30 Uhr statt. Die ARD überträgt das Rennen live im TV.

Den Team-Parallel-Event zum Auftakt gewann Italien. Deutschland schied unglücklich und hauchdünn im Viertelfinale gegen die Schweiz aus. Im Super-G der Frauen überraschte Stephanie Venier aus Österreich die Gold-Favoritinnen um Federica Brignone und Lara Gut-Behrami. Brignone holte Silber, Bronze ging an Kajsa Vickhoff Lie (Norwegen). Emma Aicher wurde starke Sechste und jubelte ausgelassen im Zieleinlauf.

Bei den Männern ist der große Favorit Marco Odermatt, der besonders in den Disziplinen Super-G, Abfahrt und Riesenslalom der Anwärter für Gold ist. Generell sind die Schweizer in diesem Jahr in den Speed-Disziplinen stark. Neben Odermatt gewannen Justin Murisier, Alexis Monney, Franjo van Allmen oder Thomas Tumler ein Weltcup-Rennen. Im Slalom führt Henrik Kristoffersen (Norwegen) vor Clement Noel (Frankreich) die Disziplinwertung an.

Kaum Hoffnungen auf eine deutsche WM-Medaille

Bei den Frauen liefern sich Federica Brignone (Italien) und Lara Gut-Behrami (Schweiz) ein enges Duell im Gesamtweltcup. Camille Rast und Wendy Holdener (beide Schweiz) punkteten bislang am häufigsten bei den Slalom-Rennen. Die Youngsterin Zrinka Ljutic (Kroatien), zwei Weltcup-Siege, zeigte ebenfalls ihre Stärke in der technischen Disziplin.

Aus deutscher Sicht haben nur Lena Dürr und Linus Straßer im Slalom kleine Chancen auf eine Medaille. Bei den Speed-Disziplinen wären für Romed Baumann, Kira Weidle-Winkelmann oder Emma Aicher eine Platzierung unter den besten Zehn ein solides Ergebnis.

Alpine Ski-WM 2025 im TV

Eurosport überträgt alle Rennen live im Hauptprogramm. ARD und ZDF wechseln sich ab. Die ersten fünf Rennen mit den beiden Abfahrten sehen Fans in der ARD, die zweite Woche mit den Slalom-Wettbewerben übernimmt das ZDF.

Im ewigen Medaillenspiegel sind die Österreicher bei dieser WM nicht einzuholen. Sie haben 101 Goldmedaillen und damit rund 30 mehr als die Schweiz (72). Auf Platz 3 liegt Frankreich mit 48 Mal Gold. Hier finden Sie den Zeitplan zur Ski-WM und wo welcher Wettbewerb im Fernsehen zu sehen ist.

Alpine-Ski-WM 2025 in Saalbach: Alle Wettbewerbe und Goldgewinner im Überblick