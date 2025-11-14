Mei, ist doch herzig, dass es in Österreich ein bisserl derber zugeht, oder nicht? Gerade wieder: Ordentlich Bahö um die Formel-1-Übertragung im ORF, weil der Tost Franzl als Co-Kommentator so gar kein Mitgefühl aufbringen wollte, nachdem es den Gabriel Bortoleto in São Paulo buseriert hat, mit 330 km/h in die Streckenbegrenzung. In der Box sah man Mutter und Freundin bangen, doch dem Ex-Teamchef Tost fiel am Mikro Folgendes ein: „Da brauchen die Muttis gar nicht so deppert schau’n. Das ist ganz normal, das ist crash period.“
MeinungEhre für Toni Sailer in Kitzbühel:Österreich regt sich gerne auf – bloß nicht über sexuelle Gewalt
Kommentar von Claudio Catuogno
In Kitzbühel wird am Montag ein Platz nach der Skilegende Toni Sailer benannt. Klar: Er war „der Blitz von Kitz“. Und über seine dunklen Seiten kann man ja einfach schweigen.
Missbrauchsvorwürfe in Österreichs Skisport:"So, heut' kommst du dran!"
Ehemalige Rennfahrerinnen berichten von Vergewaltigungen und sexuellem Missbrauch in Österreichs Ski-Team. Sie beschuldigen vor allem die Trainer-Legende Karl "Charly" Kahr. Auch der Name Toni Sailer fällt.
