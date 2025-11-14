Zum Hauptinhalt springen

MeinungEhre für Toni Sailer in Kitzbühel:Österreich regt sich gerne auf – bloß nicht über sexuelle Gewalt

Kommentar von Claudio Catuogno

Legenden einer Ski-Nation: Toni Sailer und Annemarie Moser-Pröll wurden 1999 als Österreichs „Jahrhundertsportler“ ausgezeichnet.
Legenden einer Ski-Nation: Toni Sailer und Annemarie Moser-Pröll wurden 1999 als Österreichs „Jahrhundertsportler“ ausgezeichnet. (Foto: Gepa Pictures/Imago)

In Kitzbühel wird am Montag ein Platz nach der Skilegende Toni Sailer benannt. Klar: Er war „der Blitz von Kitz“. Und über seine dunklen Seiten kann man ja einfach schweigen.

Mei, ist doch herzig, dass es in Österreich ein bisserl derber zugeht, oder nicht? Gerade wieder: Ordentlich Bahö um die Formel-1-Übertragung im ORF, weil der Tost Franzl als Co-Kommentator so gar kein Mitgefühl aufbringen wollte, nachdem es den Gabriel Bortoleto in São Paulo buseriert hat, mit 330 km/h in die Streckenbegrenzung. In der Box sah man Mutter und Freundin bangen, doch dem Ex-Teamchef Tost fiel am Mikro Folgendes ein: „Da brauchen die Muttis gar nicht so deppert schau’n. Das ist ganz normal, das ist crash period.“

ExklusivMissbrauchsvorwürfe in Österreichs Skisport
:"So, heut' kommst du dran!"

Ehemalige Rennfahrerinnen berichten von Vergewaltigungen und sexuellem Missbrauch in Österreichs Ski-Team. Sie beschuldigen vor allem die Trainer-Legende Karl "Charly" Kahr. Auch der Name Toni Sailer fällt.

Von Johannes Knuth, Thomas Kistner, Claudio Catuogno und Ralf Wiegand

