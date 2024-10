Kommentar von Felix Haselsteiner

Es bleiben zahlreiche schöne Bilder und Geschichten von diesem Eröffnungswochenende des Ski-Weltcups in Sölden – und das allein ist schon einmal eine gute Nachricht für den Sport. In den vergangenen Jahren ging es in den Debatten mehrheitlich um Bagger auf Gletschern, um einen Weltverbandspräsidenten Johan Eliasch, den im Skizirkus auch weiterhin viele eine „Katastrophe für den Sport“ nennen, und um schwere Verletzungen, die von einem zu dichten Rennkalender mitverantwortet werden. Es waren wahrlich nicht die einfachsten Jahre für den alpinen Skisport, der den Klimawandel und die Debatte darum mehr als andere zu spüren bekommt und dem innere Streitereien zusetzen.