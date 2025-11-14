Zum Hauptinhalt springen

Ski alpinWer sind ihre Nachfahrinnen?

Lesezeit: 4 Min.

Herrschaftszeiten: 1998 feierten Katja Seizinger (Mitte), Martina Ertl (l.) und Hilde Gerg (r.) einen historischen Dreifach-Erfolg im Gesamt-Weltcup, auch bei Olympia standen sie gemeinsam auf dem Podium.
Herrschaftszeiten: 1998 feierten Katja Seizinger (Mitte), Martina Ertl (l.) und Hilde Gerg (r.) einen historischen Dreifach-Erfolg im Gesamt-Weltcup, auch bei Olympia standen sie gemeinsam auf dem Podium. (Foto: DPA)

Deutsche Skirennläuferinnen dominierten einst den Weltcup, heute macht der Schneemangel die Auswahl immer geringer.  Wären da nicht Lena Dürr, Emma Aicher – und eine Debütantin namens Ertl.

Von Korbinian Eisenberger

Ein Skistock lässt sich kaum zertrümmern, das unterscheidet ihn vom Tennisschläger, einem sehr beliebten Frustobjekt. Lena Dürr hatte an jenem Februartag 2025 allerdings keinen Tennisschläger zur Hand. Also schleuderte sie notgedrungen ihren Skistock durch die Luft, ehe er unversehrt auf dem kunstschneebedeckten Boden der Tatsachen landete: Der deutschen Skirennfahrerin war kurz zuvor ihr Carvingski samt WM-Medaille entglitten. Ein unnötiger Fehler im Wettbewerb der Team-Kombination kurz vor dem Ziel kostete Dürr und Emma Aicher Ruhm und Ehre. Unforced error, würde man im Tennis sagen, ein nicht erzwungener Fehler, und dann sein Spielgerät malträtieren.

Zur SZ-Startseite

Slalom, Super-G und Abfahrt
:Ski Alpin Kalender 2025/26: Alle Weltcup-Rennen im Überblick

42 Rennen fahren die Frauen und Männer in der Ski-Alpin-Saison 2025/26. Wann und wo welcher Wettbewerb stattfindet, erfahren Sie in unserer Übersicht.

Von Michael Schnippert

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite