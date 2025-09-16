Der alpine Skirennsport dreht sich mit seiner Sicherheitsdebatte seit Jahren im Kreis. Der Tod des Italieners Matteo Franzoso muss endlich dazu führen, dass es zu spürbaren Reformen kommt.

Zu Beginn bedarf es stets der Erinnerung an einen Menschen. Matteo Franzoso wäre am 16. September 26 Jahre alt geworden und hätte auch an diesem Tag wohl wieder seinem Lebenstraum nachgestrebt. Alpiner Skifahrer wollte er schon immer werden, seit seiner Kindheit, seit er im Skiclub Sestriere zum ersten Mal dem wohl schönsten Gefühl hinterhergefahren war, das man in diesem Sport empfinden kann: der Kombination aus den Elementen Schnee und Geschwindigkeit; der Verbindung zwischen einem selbst, den Skiern unter sich und den Bergen um sich herum. Dem Gefühl, allem davonfahren zu können. Außer der Realität, dass bei jeder Abfahrt mit erhöhtem Puls immer auch ein großes Risiko mitfährt.