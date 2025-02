Die Beziehung von Sportlern zu ihren Frisuren hat in der Geschichte wilde Auswüchse hinterlassen. Erinnert sei an den einstigen Dortmund-Kicker Pierre-Emerick Aubameyang, der gerne den französischen Promi-Coiffeur Gerald „Barber Ge“ Lerandy aus Paris in den Ruhrpott einfliegen ließ. Oder vor fünf Jahren, als Leipzigs Profis den Figaro Sheldon Edwards aus England nach Frankfurt ins Teamhotel orderten. Das war ein etwas nachhaltigerer Friseurtermin, weil Edwards sich immerhin neun Sportlerfrisuren annahm. Die Ski-WM in Saalbach zeigt nun, wie es noch umweltfreundlicher geht.

Bei einer der vielen Schweizer Medaillenfeten präsentierte sich das Team der Männer mit rasiertem Mittelscheitel, Abfahrtsweltmeister Franjo von Allmen berichtete, dass Betreuer und Teamkollegen sich beim Umstyling gegenseitig unterstützt hätten. Allmen etwa fräste bei Speed-Trainer Nicolas Margreth durch die Mähne. Und beim 27-jährigen Marco Odermatt ließ die Schneise auf dem Kopf erahnen, wie der Mann in 40 Jahren aussehen könnte. Ästhetisch ausbaufähig, aber humoristisch wertvoll.

Dem Vernehmen nach musste kein Star-Friseur anreisen

In der Schweiz wurde der Scherz der Skiasse indes durchaus kontrovers debattiert, die Presse zitierte kritische Leser, die das Team zu mehr Ernsthaftigkeit ermahnten. Odermatt jedenfalls hat sich die seitlichen Haarbüschel inzwischen entfernen lassen, dem Vernehmen nach musste kein Star-Friseur anreisen. Von seiner Matte von einst ist nun nichts mehr zu erkennen. Und so bleiben zwei Fragen: Kann der Mann am Freitag beim Riesenslalom auch mit Glatze gewinnen? Und wie lange dauert es, bis seine Odermatte nachgewachsen ist?

Mit den durchgestylten Leipziger Kickern von einst eint Odermatt eigentlich nur der gemeinsame Sponsor. Und sonst? Frisch frisiert setzte es für die RB-Jungs seinerzeit eine 0:2-Pleite in Frankfurt. Der damalige RB-Coach Ralf Rangnick reagierte stocksauer, erst recht als er von der Friseuraktion am Vorabend erfuhr. Inzwischen hat Rangnick den Klub in Richtung Österreich verlassen – und wurde dort unlängst im Skistadion von Saalbach gesichtet.