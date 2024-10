Marcel Hirscher kehrt 2051 Tage nach seinem bislang letzten Weltcup-Rennen in den Skizirkus zurück. Der Niederländische Skiverband bestätigte am Dienstag, dass der Österreicher beim Saisonauftakt am Sonntag in Sölden beim Riesenslalom starten wird.„Für TeamNLsnow markiert dieses Wochenende ein historisches Ereignis“, schrieb der Verband auf seiner Internetseite: „Marcel Hirscher wird sein Debüt unter niederländischer Flagge geben.“ Man wünsche Hirscher „viel Glück!“