Mit Johannes Lamparter springt und läuft ein 19-Jähriger der gesamten Elite in der Nordischen Kombination davon. Der Österreicher wird bei der Ski-WM in Oberstdorf damit zu einem Überraschungssieger, dem die Zukunft gehören könnte.

Von Volker Kreisl

Erst 19 Jahre ist Johannes Lamparter alt, und da befindet sich der durchschnittliche Nordische Kombinierer eigentlich noch in der Aufbauphase. Denn Perfektion in diesem Sport braucht ihre Zeit. Eines von beiden, das Skispringen oder das Langlaufen, ist meist noch unperfekt. Lamparter - dieser Name war durchaus schon geläufig, aber zu den Besten, gar den Favoriten, wie die Deutschen es sind, zählte er nicht. Bis zum späten Donnerstagmorgen jedenfalls.

Denn da war Lamparter, der aus Absam in Tirol stammt und derzeit noch das Schigymnasium in Stams bei Innsbruck besucht, die WM-Großschanze von Oberstdorf in einer Höhe hinab gesegelt, als befände er sich eine Etage weiter oben als der Rest der Konkurrenz. Lamparter flog und flog wie einer der Schanzenspezialisten und landete schließlich bei 138 Meter. Weiter kam kein anderer, weshalb Lamparter eine Dreiviertelminute Vorsprung auf den nächsten Läufer mit in die Loipe nahm, die er - zunächst noch die letzte Hoffnung der Etablierten - aber keineswegs abgab, sondern souverän verteidigte.

Ein Schüler also gewann gegen lauter Cracks, mehrmalige Weltmeister, Olympiasieger und Weltcup-Haudegen. Jarl Magnus Riiber aus Norwegen wurde Zweiter, der Japaner Akito Watabe Dritter und die beiden besten Deutschen Vierter und Fünfter: Eric Frenzel und Fabian Rießle, die somit auch im Teamsprint am Samstag antreten werden. Da bekommen sie die letzte Chance, bei diesen Weltmeisterschaften das zu schaffen, was die vergangenen zehn Jahre wie selbstverständlich erschien: nämlich zu gewinnen. Seit 2001 hatte das Team von Bundestrainer Hermann Weinbuch bei jeder Großveranstaltung ja in mindestens einem Wettkampf ganz vorne gestanden.

Lamparter war selber erstaunt über das Erreichte, sein Resümee fiel im ersten Moment deutlich aus. "Das war wahrscheinlich der Sprung meines Lebens", sagte er später, und hätten die Geschlagenen dies gehört, dann wären sie wohl sofort damit einverstanden. Doch vermutlich bleibt es nicht bei diesem einen grandiosen Sprung, Lamparter hatte nicht sonderlich bessere Bedingungen als die Konkurrenz, er verfügt über Stärken in beiden Disziplinen und steht noch am Anfang.

Vinzenz Geiger hatte nach dieser Saison Großes vor - nun verpasst er den Teamsprint

Anders die Deutschen. Sie haben mit den Plätzen vier und fünf noch ein achtbares Ergebnis erzielt, gemessen an ihren Leistungen im Springen. Einer nach dem anderen war zuvor früh vom Rückenwind auf die Schanze gedrückt worden, erst verlor der Oberstdorfer Johannes Rydzek alle Hoffnung, dann Manuel Faißt, schließlich Rießle und Frenzel und zuletzt noch Vinzenz Geiger, der ja auch in Oberstdorf aufgewachsen ist, der nach einer starken Saison Großes vorhatte und nun nicht mal mehr für den Teamsprint nominiert wurde.

Rießle konnte sich zumindest damit trösten, dass man es noch einmal versucht hatte: "Ich glaube, dass wir heute das Maximale rausgeholt haben", sagte er. Und Trainer Weinbuch schien vorerst lieber das Positive zu betonen, als das Negative zu geißeln: "Die Mannschaft hat ein Kämpferherz gezeigt. Mit Platz vier und fünf sind wir noch ganz gut weggekommen", befand er. Am Ende lag dennoch mehr als eine Minute Abstand zwischen ihnen und dem Podium.

Nicht auszuschließen ist also, dass Johannes Lamparter , sollte er in Zukunft regelmäßig den Schanzentisch derart gut treffen wie am Donnerstag, einer der Besten seines Hauptsports wird. Denn vielseitig war der Ski-Zweikämpfer schon immer. Eines seiner Hobbys stellte das Gewichtheben dar, und darin war er bislang auch nicht gerade schlecht. 2016 sicherte er sich die österreichische Bundesmeisterschaft, in einer für einen Skispringer passenden Wettkampfklasse, dem Fliegengewicht.