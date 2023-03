Das erste 50-Kilometer-Rennen in der Geschichte des Langlauf-Weltcups hat Victoria Carl auf Platz 15 beendet. Die Teamsprint-Olympiasiegerin kam am Holmenkollen in Oslo nach 2:17,20,7 Stunden ins Ziel. Nie zuvor waren Frauen im Weltcup über diese Distanz gelaufen, die bisher den Männern vorbehalten war. Weil die Strecken im Ski-Langlauf seit Saisonbeginn für Männer und Frauen gleich sind, laufen die Frauen statt 30 nun ebenfalls 50 Kilometer. Der Sieg ging an die 32-jährige Norwegerin Ragnhild Haga. Victoria Carl war die einzige deutsche Athletin im Rennen, sie lag nach 25 Kilometern sogar in Führung, da sie zur Halbzeit auf einen Skiwechsel verzichtete. Als sie diesen später nachholte, zog die Spitzengruppe davon. Bei den Männern hat Norwegen am Samstag für ein Novum gesorgt: Angeführt von Weltmeister Simen Hegstad Krüger blieben die Norweger auf den Plätzen eins bis zehn unter sich. Jonas Dobler aus Traunstein beendete acht Tage nach dem Gewinn der WM-Bronzemedaille seine Karriere im Alter von 32 Jahren mit einem 16. Platz.