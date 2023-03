Die Nordischen Kombinierer Vinzenz Geiger und Julian Schmid haben am Holmenkollen in Oslo Platz zwei und drei belegt. Platz eins ging an Norwegens Dauersieger Jarl Magnus Riiber, der seinen 55. Weltcupsieg vollendete. Eric Frenzel belegte im drittletzten Einzel-Wettkampf seiner Karriere den 24. Platz. Die beiden Oberstdorfer Geiger und Schmid kämpften lange Zeit Seite an Seite, am Ende hatte Olympiasieger Geiger gegenüber seinem Freund und Zimmerkollegen das bessere Finish. "Das war absolut genial", sagte er über den Doppelerfolg. Der dreimalige WM-Zweite Schmid hatte am Samstag noch Rang zwei hinter Riiber belegt. Riiber, Vierfach-Weltmeister von Planica, hatte am Samstag sogar mit einem Vorsprung von fast zwei Minuten auf Schmid gewonnen - und war rückwärts über die Ziellinie gelaufen.