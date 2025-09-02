Die 23-jährige Nordische Kombiniererin Maria Gerboth muss verletzungsbedingt auf die Olympischen Winterspiele in Italien verzichten. Sie hat sich am Sonntag beim Sommer-Grand-Prix im französischen Chaux-Neuve eine komplexe Verletzung im linken Knie erlitten und anderem das vordere Kreuzband gerissen. Sie sei bereits einen Tag darauf in München operiert worden, teilte der Deutsche Skiverbands mit.