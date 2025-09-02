Die 23-jährige Nordische Kombiniererin Maria Gerboth muss verletzungsbedingt auf die Olympischen Winterspiele in Italien verzichten. Sie hat sich am Sonntag beim Sommer-Grand-Prix im französischen Chaux-Neuve eine komplexe Verletzung im linken Knie erlitten und anderem das vordere Kreuzband gerissen. Sie sei bereits einen Tag darauf in München operiert worden, teilte der Deutsche Skiverbands mit.
Gerboth, in der vergangenen Saison als Zehnte im Gesamt-Weltcup zweitbeste deutsche Kombiniererin hinter Nathalie Armbruster, fällt für den gesamten kommenden Winter aus. „Wann Maria wieder in die Trainingstherapie und das sportartspezifische Training einsteigen kann, hängt vom Heilungs- und Rehaverlauf ab“, sagte Mannschaftsarzt Lukas Pecher. „Unser langfristiger Comeback-Plan umfasst einen Zeitraum von zwölf Monaten.“