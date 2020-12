Die norwegischen Skilangläufer werden wegen des Risikos einer Ansteckung mit dem Coronavirus bei den Weltcups in Davos und Dresden im Dezember sowie bei der Tour de Ski im Januar nicht teilnehmen. "Nach eingehenden internen Diskussionen glauben wir, dass es für die Langläufer so richtig ist", sagte der Vorsitzende des Langlauf-Komitees Torbjörn Skogstad. Die Norweger wollen sich auf die Nordische Ski-WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) konzentrieren und Infizierungen meiden.