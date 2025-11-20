Zum Hauptinhalt springen

Materialwechsel bei Skifahrern„Der neue Ski hat mehr Fehler verziehen“

Lesezeit: 3 Min.

Vierter nach Lauf eins, 15. nach Lauf zwei: Linus Straßer beim Saisonauftakt der Slalomspezialisten im finnischen Levi.
Vierter nach Lauf eins, 15. nach Lauf zwei: Linus Straßer beim Saisonauftakt der Slalomspezialisten im finnischen Levi. (Foto: Roni Rekomaa/Lehtikuva/Imago)

Warum wechselt man den Skihersteller? Bringt einen das nicht eher aus dem Konzept? Felix Neureuther, der selbst einst eine richtungsweisende Umstellung vornahm, erklärt die Entscheidung von Slalom-Ass Linus Straßer.

Von Korbinian Eisenberger

Skirennläufer und ihre Skier pflegen ein inniges Verhältnis. Den Ausrüster zu wechseln, ist eine große Entscheidung, manche bleiben bis zum Karriereende bei derselben Marke. Die ewige Treue ist aber auch beim Skifahren nicht garantiert. Etwa wenn der Rennläufer oder die Rennläuferin das Gefühl hat, bereit für eine neue Beziehung zu sein.

