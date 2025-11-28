Zum Hauptinhalt springen

Aleksander Aamodt Kilde685 Tage nach dem Horrorcrash: Die Schulter hält

Lesezeit: 3 Min.

Rückkehr nach 22-monatiger Leidenszeit: Aleksander Aamodt Kilde am Donnerstag beim Super-G in Copper Mountain.
Rückkehr nach 22-monatiger Leidenszeit: Aleksander Aamodt Kilde am Donnerstag beim Super-G in Copper Mountain. (Foto: Alexis Boichard/Agence Zoom/Getty Images)

Fast zwei Jahre nach seinem schweren Sturz feiert Aleksander Aamodt Kilde ein emotionales Comeback beim Super-G in den USA. Seine Verlobte Mikaela Shiffrin wird von Rührung überwältigt.

Von Korbinian Eisenberger

Kurz vor dem Start ist die Einsamkeit am größten, niemand kann einem mehr helfen. Und doch hat er diesen Moment herbeigesehnt: wieder oben stehen zu dürfen, im Starthäuschen eines alpinen Skirennens. Vor sich den Hang, unter sich die Carvingskier – und die ganze Skiwelt hinter sich wissend. Zuvorderst seine Verlobte Mikaela Shiffrin, die unten im Ziel stand und sichtlich berührt war. Und hinter ihrer Sonnenbrille ein Schluchzen verbarg. Auf dass er einfach nur heil ins Ziel kommen möge.

