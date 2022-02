Ski-Freestylerin Eileen Gu hat in ihrem dritten Wettbewerb bei den Winterspielen in Peking ihr zweites Olympiagold gewonnen. Die gebürtige Kalifornierin, die für China startet, war nach Gold im Big Air und Silber im Slopestyle in ihrer Spezialdisziplin Halfpipe nicht zu schlagen. Damit landete Gu als erste Freestylerin bei denselben Spielen dreimal auf dem Podest. Sabrina Cakmakli aus Partenkirchen landete nach drei verhaltenen Fahrten als Zwölfte auf dem letzten Platz. Nach dem etwas überraschenden Einzug ins Finale fehlte es der Sportsoldatin in ihren drei Runs an Höhe.