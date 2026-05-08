Im kommenden Winter erhalten die Skispringerinnen erstmals eine eigene Vierschanzentournee . Dies hat die Skisprungkommission des Weltverbands Fis jetzt auch offiziell bestätigt, bereits in der vergangenen Saison waren die Grundlagen für dieses Novum bei der seit 1953 ausgetragenen Sprungserie gelegt worden.

Die kürzlich zurückgetretene DSV-Skispringerin Katharina Schmid sprach in der Mitteilung von einem „längst überfälligen Schritt“. Die Wettbewerbe der Frauen sollen nun jeweils einen Tag vor den Springen der Männer stattfinden. Die Vierschanzentournee rund um den Jahreswechsel wird auf den Schanzen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen sowie in Österreich in Innsbruck und Bischofshofen ausgetragen.

„Als wir mit der Erstellung des Saisonkalenders begannen, waren unsere Ziele klar: unsere globale Präsenz auszubauen und Synergien zwischen den Herren- und Damentouren zu schaffen. Ich freue mich sehr, dass der Plan genau diese Absichten widerspiegelt“, sagte Rennleiter Sandro Pertile.

Möglich wird die Anpassung durch den Bau einer Flutlichtanlage an der Bergisel-Schanze in Innsbruck, der im Januar beschlossen wurde. Ohne künstliches Licht wären Männer- und Frauen-Wettbewerbe in kurzer Zeit kaum zu bewältigen.

Die Tournee findet im kommenden Winter zum 75. Mal statt, zur Premiere der Frauen kommt es am 28. Dezember in Oberstdorf. Am 5. Januar endet die Frauen-Tournee in Bischofshofen. Bislang traten die Frauen in den vergangenen drei Saisons bei der sogenannten Two Nights Tour an, die lediglich die beiden deutschen Schanzen umfasste.