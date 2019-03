16. März 2019, 14:27 Uhr Deutscher Skifahrer Felix Neureuther kündigt sein Karriereende an

Felix Neureuther beendet seine Karriere: Er wird am Sonntag seinen letzten Slalom fahren.

"Es ist an der Zeit, dieses für mich so wunderschönes Kapitel Skirennsport zu beenden", gibt Neureuther bekannt.

Er war mehrfacher Medaillengewinner bei Ski-Weltmeisterschaften.

Skirennläufer Felix Neureuther wird seine lange und erfolgreiche Karriere mit dem letzten Saisonslalom am Sonntag beenden. Das gab der 34 Jahre alte Partenkirchner am Rande des Weltcup-Finals in Soldeu/Andorra bekannt.

"Ich habe meinen Kindheitstraum in vollen Zügen leben dürfen, und dafür bin ich so unendlich dankbar. Aber mein Herz und vor allem mein Körper haben mir in den letzten Monaten deutlich zu verstehen gegeben, dass es an der Zeit ist, dieses für mich so wunderschönes Kapitel Skirennsport zu beenden", schrieb er in den Sozialen Medien.

Neureuther ist mit 13 Siegen der erfolgreichste deutsche Alpine im Weltcup, wo er am 4. Januar 2003 im slowenischen Kranjska Gora debütierte. Beim letzten Rennen am Sonntag in Soldeu werde er noch einmal "das Adrenalin spüren und mit einem riesengroßen Lächeln meine letzten Slalomtore fahren".

Neureuther, das "schlampige Genie"

Der deutsche Sport verliert in Neureuther eine seiner schillerndsten Figuren und den wohl populärsten Vertreter der Wintersparte. Wegen seines lausbubenhaften Charakters flogen dem gebürtigen Münchner die Sympathien zu.

Der ganz große Einzeltitel fehlt dem Slalomspezialisten, auch wenn er sich seit dem Team-Gold 2005 Weltmeister nennen darf. In seiner Paradedisziplin gewann Neureuther WM-Silber (2013) und zweimal -Bronze (2015/2017), dazu kommt eine weitere Bronzemedaille mit der Mannschaft (2013).

Allerdings galt er auch als "schlampiges Ski-Genie", dazu bremsten ihn immer wieder körperliche Probleme wie chronische Rückenschmerzen, ein Kreuzbandriss im November 2017 und zuletzt eine Nussallergie aus. Neureuther ist seit 2017 mit der ehemaligen Langläuferin und Biathletin Miriam Gössner verheiratet. Beide haben eine Tochter (Matilda, 1).