23. November 2018, 08:27 Uhr Skifahrer Beat Feuz im Interview "Ich habe eine Kniebeuge gemacht und musste mich davon zwei, drei Tage erholen"

Abfahrts-Weltmeister Beat Feuz erklärt im SZ-Interview, warum er wieder Rennen gewinnen kann - obwohl seine Ärzte einst überlegten, ihm das Bein zu amputieren.

Interview von Matthias Schmid

Der Schweizer Beat Feuz blickt auf eine lange Verletzungsgeschichte zurück. Die schwerste Zeit erlebte der Abfahrts-Weltmeister im Herbst 2012 - nur wenige Monate, nachdem er den Gesamtweltcup knapp Marcel Hirscher hatte überlassen müssen. Feuz' Knieprobleme waren so massiv, dass die Ärzte in Bern ernsthaft überlegten, ihm sein Bein zu amputieren. Sie sahen keine andere Alternative mehr für das kaputte linke Gelenk, in dem sich ein Infekt eingenistet hatte. Viermal hatten Mediziner unter Vollnarkose vergeblich versucht, mit Kniespülungen die Blutungen zu stoppen. Die Ärzte machten ihm wenig Hoffnung, dass er jemals wieder seinen Beruf würde ausüben können; es gehe nur noch darum, später normal gehen zu können. Feuz gab nicht auf und kämpfte sich zurück in den Skisport.

SZ: Herr Feuz, Sie haben nach ihrem WM-Sieg in St. Moritz erklärt, dass Sie sich künftig zurücknehmen und sich auf wenige Großereignisse konzentrieren müssten, weil Ihr Knie Pausen beansprucht. Jetzt haben Sie 2018 aber auch den Abfahrtsweltcup gewonnen. Wie haben Sie das geschafft?

Ich trainiere viel bewusster, im Schnee absolviere ich zum Beispiel deutlich weniger Trainingsläufe als meine Teamkollegen. Die wenigen Läufe müssen dann halt zu 100 Prozent effektiv sein - das heißt, ich muss sie so nutzen, dass ich mich verbessere. So hangle ich mich von Jahr zu Jahr weiter. Mir geht es da eigentlich wie Roger Federer im Tennis, der sich bewusst viele Pausen gönnt. Auch ich fahre viel weniger als ein Rennläufer, der neu in den Weltcup kommt.

Wie sieht denn das Training bei Ihnen konkret aus: Müssen Sie sich zum Beispiel in der Vorbereitung im Sommer bewusst zurücknehmen?

Da darf ich eigentlich die wenigsten Abstriche machen.

Das geht mit Ihrem maladen Knie?

Das geht von Jahr zur Jahr sogar besser. Vor drei, vier Jahren war ich wirklich weit weg beim Ausdauer- und beim Krafttraining. Mittlerweile kann alles wieder so machen, dass es auch Spaß macht. Davor hat es Zeiten gegeben, wo ich mir die Sinnfrage wirklich gestellt habe.

Aber jetzt können Sie wieder Radfahren und auch die Kniebeugen mit vielen Kilos an der Langhantel machen?

Das ist wieder möglich, ja, davor habe ich eine Kniebeuge gemacht und musste mich davon zwei, drei Tage erholen. Das Knie schwoll nach der Belastung sofort an und war richtig aufgebläht und schmerzte sehr.

Wie viele Kilos stemmen Sie wieder?

Ich bin nicht mehr derjenige, der sich 200 Kilogramm auf den Buckel lädt, ich mache alles mit weniger Gewicht, körperfreundlicher. Würde ich an meine Maximalleistung herangehen, wäre mein Knie sofort wieder kaputt. Aber bis 120, 130 Kilo kann ich schon wieder stemmen, mit ein paar Wiederholungen. Als 30-Jähriger weiß ich ganz genau, was mir gut tut und was nicht. Das kann ich als 20-Jähriger noch nicht so gut einschätzen. Als junger Fahrer denkst du dir, ich mache alles mit, obwohl dir vielleicht ein paar Dinge sogar mehr schaden als dir helfen.

Wie haben Sie es denn geschafft, dass Ihr Knie wieder so stabil ist, dass es den maximalen Belastungen im Rennen standhält?

Da spielen verschiedene Faktoren zusammen. Ich habe einen privaten Konditionstrainer engagiert, der mir ein Programm extra fürs Knie erstellt. Ich lasse viele Trainingseinheiten im Schnee einfach aus, um in der Zwischenzeit Übungen für mein Knie zu machen. Und meine Freundin ist Physiotherapeutin, sie hat mir zuhause viel geholfen.