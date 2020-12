Kira Weidle, Deutschlands derzeit beste Skifahrerin in den Speed-Disziplinen, landete am Samstag beim Weltcup im französischen Val d'Isère mit 0,59 Sekunden Rückstand auf Rang fünf.

Mit Platz fünf von Abfahrerin Kira Weidle in Val d'Isère und Rang acht von Speedspezialist Romed Baumann in Gröden hat das deutsche Team am Samstag zwei achtbare Ergebnisse eingefahren. Im Jahr eins nach Viktoria Rebensburg verpasste Skirennfahrerin Kira Weidle das Podium bei der zweiten Abfahrt der Damen in diesem Winter nur knapp.

Beim Erfolg von Olympiasiegerin Sofia Goggia aus Italien landete Deutschlands derzeit Beste in den Speed-Disziplinen mit 0,59 Sekunden Rückstand auf Rang fünf. Für die 24 Jahre alte Starnbergerin ist es das beste Weltcupergebnis seit ihrem dritten Platz bei der Abfahrt in Garmisch vor knapp zwei Jahren. Zweite wurde Abfahrts-Weltcupsiegerin Corinne Suter (+ 0,24). Die Schweizerin hatte noch am Tag zuvor das erste Rennen in den französischen Alpen knapp vor Sofia Goggia gewonnen. Rang drei belegte erneut die überraschend starke Amerikanerin Breezy Johnson (+ 0,27). Nach mehreren Stürzen bei der Abfahrt am Freitag, die Weidle auf Platz elf beendet hatte, war die Strecke leicht entschärft worden.

Romed Baumann überzeugt bei der Abfahrt in Gröden

Für den Routinier Romed Baumann war das Podium bei der Abfahrt in Gröden ebenfalls in Sichtweite. Auf den siegreichen Norweger Alexander Aamold Kilde fehlte ihm zwar knapp eine Sekunde (+ 0,90), den zweiten Platz des US-Amerikaners Ryan Cochran-Siegle (+0,22) und vor allem Platz drei des Altmeisters Beat Feuz aus der Schweiz (+0,54) hatte der gebürtige Österreicher hingegen lange im Blick, ehe ihm Fahrfehler im Mittelteil die entscheidenden Zehntelsekunden kosteten.

Für den letztjährigen Weltcup-Gesamtsieger Kilde war es der erwartete Favoritensieg beim ersten Speedklassiker der Ski-Saison. Nachdem er 24 Stunden an gleicher Stelle auch den Super-G gewonnen hatte, übernahm der Norweger durch seinen Doppelerfolg in Gröden erneut die Führung im Kampf um den Gesamtweltcup. Andreas Sander, der tags zuvor noch Fünfter geworden war, landete auf der Saslong-Strecke auf dem 16. Rang (+1,53). Manuel Schmid musste nach 43 Startern um Weltcup-Punkte bangen, verpasste die Top 30 am Ende auf Platz 32 aber ebenso wie Josef Ferstl (Platz 33) und Dominik Schwaiger (Platz 42).