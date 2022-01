"Nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben:" Kira Weidle wird in Garmisch-Partenkirchen Vierte in der Abfahrt und 20. im Super-G.

Kira Weidles vierter Platz auf der Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen steht exemplarisch für die Olympia-Hoffnungen der deutschen Alpinen: Podestplätze sind möglich - doch in Peking wird die Situation speziell sein.

Von Johannes Knuth, Garmisch-Partenkirchen

Der Ehrengast im Ziel, der diesmal die Siegertrophäen für die drei Tagesbesten überreichte, griff zum Pokal, er hob ihn in die Höhe - und rief bei der Abnehmerin erst mal Skepsis hervor. Sollte sie jetzt zugreifen, schien sich Cornelia Hütter zu fragen, die Drittplatzierte aus Österreich am Samstag auf der Kandahar-Abfahrt? Würde ihr Gegenüber noch eine Ansprache halten, Küsschen links, Küsschen rechts, alles automatisiert? Man erhält seinen Lohn ja nicht jeden Tag aus den Händen eines Roboters, der sich mit seinem runden weißen Kopf samt schwarzem Gesichtsdisplay prächtig in jedem Musikvideo der einstigen Elektro-Combo Daft Punk gemacht hätte.

Die Übergabe klappte dann jedenfalls reibungslos, ohne Küsschen und Ansprache, und bevor alle Honoratioren aus dem organisierten Sport es jetzt mit der Angst zu tun bekommen: Roboter "Garmi", entworfen von einer Forschergruppe der TU München, soll die Würdenträger keinesfalls um ihre wohlverdienten Auftritte bei Siegerzeremonien bringen - sondern in der Pflege arbeiten, Menschen versorgen, wenn der Kontakt mit anderen Menschen nicht möglich ist. Es war eine spannende, wenn auch etwas makabre Vision, die sie da am Wochenende beim Weltcup in Garmisch-Partenkirchen präsentierten: Wer will schon mit Robotern feiern, wenn er, wie im Fall der siegreichen Athletinnen, am liebsten die Welt umarmen möchte?

Weidle ist noch immer eine Podest-Kandidatin in der Ausbildung

Kira Weidle hätte bei dieser Vorführung vermutlich trotzdem gerne mitgewirkt, denn Pokale, ob von Robotern oder Funktionären ausgehändigt, gibt es auch im Alpinsport nur für die besten Drei. Und das ist der Anspruch der derzeit einzigen konkurrenzfähigen deutschen Abfahrerin, nicht erst seit dem vergangenen Winter, als Weidle in der WM-Abfahrt zur Silbermedaille preschte. Am Samstag lag sie nun drei mickrige Hundertstelsekunden hinter Hütter, acht Zehntelsekunden gar hinter der Abfahrtsweltmeisterin Corinne Suter aus der Schweiz. "Vierter Platz ist jetzt nicht dramatisch", sagte Weidle, nachdem sie ihre Skistöcke in den Schnee gepfeffert hatte und der erste Frust verraucht war. Und das bündelte die Gemütslage dann schon ganz gut, von Weidle und den Alpinen des Deutschen Skiverbands überhaupt: Sie sind nicht weit von den Hauptpreisen entfernt, aber ob das reicht, um in Peking Einlass auf die olympischen Podien zu finden?

Weidle, das rutscht manchmal in den Nebel der Vergessenheit, wird im Februar erst 26, als Podest- und Siegfahrerin steckt sie noch immer in der Ausbildung. Ihre meist älteren Mitbewerberinnen arbeiten das (noch) routinierter ab: wenn der Fokus auf ihnen ruht; wenn die Erwartungen steigen; wie man es schafft, an eine gute Platzierung - Rang zwei zuletzt in der Abfahrt von Zauchensee, Weidles bester Ertrag im Weltcup - die nächsten Top-Platzierungen zu reihen. Oder wie man damit umgeht, wenn es am Renntag wärmer wird, eine schmierige Schicht sich auf die Piste legt, wie am Wochenende auf der Kandahar. "Dann bin ich nicht mehr ganz selbstbewusst auf dem Ski und versuche es mit aller Gewalt", sagte Weidle: "Das ist auf jeden Fall ein Thema, an dem wir weiterarbeiten müssen."

Sie schaffte es dann auch nicht ganz, das Selbstbewusstsein mit einer besseren Aufführung im Super-G aufzufrischen, wie die Italienerin Federica Brignone, die das Rennen am Sonntag nach einer miserablen Abfahrt gewann, zeitgleich mit Hütter. Weidle konstatierte derweil, dass sie in ihrer schwächeren Disziplin "in das alte Muster" zurückgefallen sei: Sie sei in manche Schwünge hineingerutscht, statt die Skier auf der Kante zu führen - Platz 20. "Nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben", sagte Wolfgang Maier, der Sport-Vorstand im DSV.

Bei der WM hatte Weidle schon gezeigt, wie das geht: Da zu sein, wenn es zählt

Nicht, dass Weidle die olympische Kleiderprobe in Trauerstimmung verließ - vor einem Jahr, bei der WM in Cortina, hatte sie ja schon gezeigt, wie das geht: Da zu sein, wenn es zählt. Aber eine gewisse Spannung war schon zu spüren am Wochenende. Nüchtern betrachtet ist Weidle die wohl größte Hoffnung, die sie bei den DSV-Alpinen in Peking ins Rennen entsenden. Linus Straßer und Lena Dürr haben in den Slaloms zuletzt zwar mehr Podestplätze gesammelt, Straßer sogar den einzigen deutschen Sieg des Winters - doch bei den Technikern ist das Gerangel in der Spitze noch größer als auf der Abfahrt. "Ein ganz heißes Thema", sagte Wolfgang Maier am Wochenende, als er an sechs Sieger in sechs Slaloms der Männer erinnerte.

Weidles Hoffnungen wiederum dürfte es nicht abträglich sein, dass sich die Amerikanerin Breezy Johnson zuletzt verletzt abmeldete und Sofia Goggia, die überragende Speed-Fahrerin des Winters, nach ihrem Sturz nur angeschlagen nach Peking reisen wird, wenn überhaupt. Andererseits: Auf der Abfahrt von Yanqing wird noch die eine oder andere Kandidatin dazu stoßen, die in Garmisch fehlte, die Schweizerin Lara Gut-Behrami etwa. Und für die Schnellfahrer, sagte Wolfgang Maier, werde das Spiel in Peking ohnehin "komplett neu eröffnet", weil niemand Piste und Schnee kenne. Trotzdem halte er an dem Ziel fest, das er vor einem Jahr vor der WM abgesteckt hatte (die dann vier Medaillen abwarf): je eine Plakette bei Frauen und Männern.

Weidle kommt dabei noch eine weitere interessante Aufgabe zu: Sollten im Team-Event, in dem sich die Deutschen auch einiges ausrechnen, Lena Dürr oder Emma Aicher ausfallen, würde sie nachrücken, als dritte und einzige weitere DSV-Athletin in Peking (bei den Männern wurde Julian Rauchfuss zuletzt als Reservefahrer nachnominiert, neben Straßer und Alexander Schmid). Damit, sagte Weidle nun, wolle sie sich aber frühestens nach dem 15. Februar beschäftigten, nach der Abfahrt also. Bis dahin versuche sie, alles auszublenden, auch die kritischen Themen, die diese Spiele umtosen. Die Herausforderungen auf der Piste sind groß genug.