Skirennläuferin Lindsey Vonn sieht ihren Start bei den Weltcup-Rennen in Cortina d’Ampezzo trotz ihres Trainingssturzes nicht in Gefahr. „Ich fühle mich definitiv gut“, sagte die Rückkehrerin nach dem zweiten Abfahrtstraining am Freitag. Zwar habe sie „ein bisschen Schmerzen, aber es sieht gut aus für das Wochenende“.Die 40-Jährige, die in diesem Winter ein aufsehenerregendes Comeback feiert, war am Donnerstag im ersten Training im italienischen Olympia-Ort kurz vor dem Ziel gestürzt. Der Unfall habe „keinen Einfluss auf meine Erwartungen“, sagte sie nach der zweiten Testfahrt, die sie auf Rang 40 mit einem Rückstand von 3,39 Sekunden auf Sofia Goggia (Italien) beendet hatte.

Sie sei noch immer auf der Suche nach der perfekten Materialabstimmung, bekannte Vonn, die Abfahrt am Samstag (11.00 Uhr/ARD und Eurosport) werde „erst mein viertes Rennen“ sein, „ich erwarte nichts – nur, dass ich gut fahre und es genießen kann. Es gibt noch viele Dinge, an denen ich tüftle, ich bin noch nicht bei 100 Prozent.“ Der Ort in den italienischen Dolomiten sei jedoch „ein sehr besonderer“ für sie, meinte Vonn, „ich verbinde mit ihm einige der besten Erinnerungen meiner Karriere“. Kein Wunder: Vonn hat in Cortina zwischen 2008 und 2018 zwölf Rennen gewonnen, je sechsmal die Abfahrt und den Super-G, der am Sonntag (11.00 Uhr) auf dem Programm steht.

Vonn will ihre zweite Athleten-Karriere noch maximal ein weiteres Jahr fortsetzen. Dann stehen in Cortina d’Ampezzo auf einer ihrer Lieblingsstrecken die Olympischen Winterspiele an. „Darüber hinaus würde ich es nie machen“, sagte die 40 Jahre alte Amerikanerin der Nachrichtenagentur AP. „Das wäre eine großartige Weise, die Dinge ein für alle Mal zu beenden.“