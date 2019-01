20. Januar 2019, 14:13 Uhr Ski alpin Vonn denkt über sofortiges Karriereende nach

Die Ski-Rennläuferin klagt in Cortina d'Ampezzo über schlimme Knieschmerzen. Der Franzose Clement Noël feiert im Slalom von Wengen seinen ersten Weltcupsieg. Und die deutschen Biathleten verpassen in Ruhpolding das Podest.

Sportmeldungen in Kürze

Ski alpin, Cortina d'Ampezzo: US-Skirennläuferin Lindsey Vonn hat in einem Interview des ORF ein mögliches sofortiges Karriereende angekündigt. "Ich wollte nicht aufhören, aber ich kann nicht weiterfahren. Die Schmerzen in meinem Knie sind zu viel und ich weiß nicht, was ich noch machen soll dagegen", zitierte der TV-Sender aus Österreich die erfolgreichste Frau der Weltcup-Geschichte am Sonntag auf seiner Homepage. Auf die Frage, ob der Super-G in Cortina d'Ampezzo holte sich Mikaela Shiffrin aus den USA vielleicht ihr letztes Rennen im Weltcup gewesen sein könnte, antwortete Vonn demnach unter Tränen: "Ich glaube schon. Ich muss noch darüber nachdenken, aber es kann sein. Ich muss überlegen."

Den Sieg in Norditalien holte sich Mikaela Shiffrin vor der LIchtensteinerin Tina Weirather (+0,14 Sekunden) und Tamara Tippler aus Österreich. Viktoria Rebensburg belegte den neuten Platz, Kira Weidle kam auf den guten 19 Platz.

Ski alpin, Wengen: Vier Wochen vor dem WM-Slalom fährt Skifahrer Felix Neureuther seiner Bestform weiter hinterher und hat auch beim Klassiker in Wengen einen Spitzenplatz deutlich verpasst. Beim überraschenden Sieg von Clément Noël aus Frankreich vor den beiden Österreichern Manuel Feller und Marcel Hirscher kam der deutsche Weltcup-Rekordsieger am Sonntag auf Platz 17. Der 34 Jahre alte Neureuther ist nach seinem Kreuzbandriss und weiteren Blessuren seit dem Sommer noch weit entfernt von seinem einstigen Leistungsvermögen. Dominik Stehle belegte in der Schweiz den 21. Rang und verpasste das für die WM-Norm nötige zweite Top-15-Resultat der Saison.

Biathlon, Ruhpolding: Die deutschen Biathleten haben es beim Heim-Weltcup in Ruhpolding im Massenstart nicht auf das Podest geschafft. Beim 30. Weltcupsieg des Norwegers Johannes Thingnes Bö vor dem Österreicher Julian Eberhard sowie den Franzosen Quentin Fillon Maillet und Martin Fourcade war Olympiasieger Arnd Peiffer am Sonntag als Siebter der beste deutsche Teilnehmer. Nach zwei Strafrunden hatte der 32-jährige Peiffer 25,5 Sekunden Rückstand auf Bö, der vor 24 000 Zuschauern in der Chiemgau Arena eine Extrarunde laufen musste, aber trotzdem seinen neunten Saisonsieg feierte. Der Norweger hatte in Ruhpolding schon den Sprint für sich entschieden.